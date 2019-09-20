Tır sineması yolda
Sinema salonu olmayan illerde ve ilçelerdeki temel öğretim ve ortaokul öğrencilerine sinema kültürünü aşılamayı hedefleyen “Gezen Sinema Tırı” ilk durağı olan Ağrı’ya gitmek için Ankara’dan yola çıktı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sanat İçin Yola Çık Kültür ve Sanat Derneği ile bu çalışmayı hayata geçirdik. Önceliğimiz, sineması olmayan iller ve ilçeler” ifadesini kullandı. 81 koltuk kapasiteli, teknik ekipman ve iklimlendirme imkânına sahip tır ile özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da sinema salonu olmayan yerlerde öğrencilere film gösterimleri yapılacak.
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