Tır sineması yolda

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sanat İçin Yola Çık Kültür ve Sanat Derneği ile bu çalışmayı hayata geçirdik. Önceliğimiz, sineması olmayan iller ve ilçeler” ifadesini kullandı. 81 koltuk kapasiteli, teknik ekipman ve iklimlendirme imkânına sahip tır ile özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da sinema salonu olmayan yerlerde öğrencilere film gösterimleri yapılacak.