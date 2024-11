Tivibu, kasım ayına özel yeni içerikleri seyircisiyle buluşturuyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre Türk Telekom'un televizyon platformu Tivibu, birbirinden özel içerikleri seyircilerle buluşturmaya devam ediyor. Tivibu, kasımda animasyondan komediye, aksiyondan maceraya kadar birçok yeni içerik sunuyor.

Kasımda çok sayıda yeni içeriği izleyicilerin beğenisine sunan Tivibu, Kirala Satın Al Klasöründe 2024'te vizyona giren "Inside Out 2" animasyon filmini sinemaseverlerle buluşturuyor. Dünya çapında yaklaşık 1,7 milyar dolar hasılatla 2024'ün sinemalarda en çok izlenen filmi olan Inside Out 2, artık bir ergen olan Riley'nin çılgın ve kişisel duygularla dolu yeni maceralarını konu alıyor.

Klasörün 2024 yapımı olan bir başka animasyon içeriği ise Garfield. Jim Davis tarafından 1978'de kurgulanan ve hikayeleri karikatür sayfalarından televizyona kadar uzanan Garfield'ın animasyon filminde, kayıp babası Vic ile yolları yeniden kesişen Garfield ve arkadaşı Ollie'in birlikte yaşadığı maceralar ekranlara geliyor.

Kirala Satın Al Klasörüne kasımda eklenen diğer yeni yapımlar ise "Furiosa", "The Watchers" ve "Bad Boys" oldu. Hem yönetmenliğini hem senaristliği George Miller'in üstlendiği Furiosa filminde, yaşadıklarından sonra güçlü bir savaşçıya dönüşen Furiosa'nın hikayesini konu ediyor.

Klasörde öne çıkan bir diğer film ise, Dakota Fanning'in başrolde yer aldığı 2024 yapımı The Watchers.

Sinemaseverlerden tam not alan filmleri izleyicilerle buluşturan Tivibu kasımda, "Ordinary Angels", "10 Lives", "They Shot The Piano Player" filmlerini platforma dahil ediyor.

En beğenilen dizileri seyirciyle buluşturan Tivibu, kasımda BluTV'nin, The Responder, Violet Like The Sea, Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç Hikayesi ve Kıyma isimli yapımları sinemaseverlerle buluşturuyor.