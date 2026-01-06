Tivibu ocak ayı seçkisine ödüllü yapımları ekledi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, platform bu ay "Güller", "Dedektif Knight" serisi ve "I'm Still Here" gibi filmler ile "The Walking Dead", "Dexter: New Blood" ve "The Rookie" gibi dizileri izleyicilerin beğenisine sunuyor.



Platforma eklenen 2025 yapımı Güller, 1989 tarihli "Güllerin Savaşı" filminin yeni bir yorumu olarak dikkati çekiyor. Warren Adler'in romanından uyarlanan, yönetmenliğini Jay Roach'un, senaristliğini Tony McNamara'nın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Olivia Colman, Benedict Cumberbatch, Andy Samberg ve Kate McKinnon yer alıyor.



Dizi kategorisinde ise "Dexter" serisinin devamı niteliğindeki "Dexter: New Blood" platformdaki yerini aldı. Dizi, karakterin geçmişini geride bırakarak sakin bir kasabada kurduğu yeni düzeni ve bastırdığı karanlık yanıyla yüzleşmesini konu alıyor.



John Nolan karakterinin maceralarını işleyen The Rookie dizisinin 8. sezonu da izleyiciyle buluşuyor. Dizinin geçmiş tüm sezonları da platform üzerinden izlenebiliyor.



Dünya genelinde ilgi gören The Walking Dead serisi de Tivibu kütüphanesine eklendi. Andrew Lincoln'ün başrolünde yer aldığı yapım, salgın sonrası hayatta kalma mücadelesini ekranlara taşıyor.



ÖDÜLLÜ YAPIM TİVİBU'DA

Bruce Willis'in başrolünde yer aldığı "Dedektif Knight: Rogue", "Dedektif Knight 2: Kefaret" ve "Dedektif Knight 3: Son Görev" filmlerinden oluşan seri de bu ay platformda yer alan yapımlar arasında bulunuyor.



Son düzenlenen Akademi Ödülleri'nde "En İyi Uluslararası Film" ödülünü kazanan I'm Still Here filmi de izleyiciyle buluşuyor. Latin Amerika'daki askeri diktatörlük döneminde kaçırılan eski bir Brezilyalı milletvekilinin gerçek hikayesini anlatan 2024 yapımı biyografik dram filminin başrollerini Fernanda Torres, Selton Mello ve Fernanda Montenegro paylaşıyor. Yapım, Venedik Film Festivali'nde de "En İyi Senaryo Ödülü"nü kazanmıştı.

Platformda bu ay, "Hazine", "Bursa Bülbülü" ve "Yuvadan Uzakta" filmleri de sinemaseverlerin beğenisine sunuluyor.

