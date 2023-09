Tivibu'da Eylül ayında çıkacak filimler belli oldu

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, Eylül ayında da birbirinden özel içerikleri seyircisiyle buluşturmaya devam ediyor. Platform, Kirala & Satın Al Klasörü'nde; başrollerinde Chris Pine, Michelle Rodriguez ve Regé-Jean Page gibi isimlerin yer aldığı 'Zindanlar ve Ejderhalar: Hırsızlar Arasındaki Onur' filmini izleyicilerle buluşuyor. Film, kayıp bir kalıntının peşine düşen bir grup hırsızın, kendilerini bir anda destansı bir soygunun içerisinde bulmasını anlatıyor. 2022'nin en beğenilen animasyon yapımlarından olan 'Otel Transilvanya 4: Transformanya'da Kirala&Satın Al Klasörü'nde izleyicilerin beğenisine sunuluyor. Brian Hull, Selena Gomez, Andy Samberg gibi usta oyuncuların seslendirmeleriyle kadrosunda yer aldığı filmde; güçleri elinden alınmış Dracula ve hayatı bir canavar gibi seven coşkulu Johnny'nin tedavi bulma macerası anlatılıyor.

ÖDÜLLÜ FİLMLER



Dijital televizyon platformu, sinemaseverlerden tam not alan ödüllü filmleri de izleyicilerle buluşturuyor. Film Klasörü'nde bu ay, 2018'de 'Cannes Film Festivali Jüri Ödülü'nü alan Kefernahum adlı yapım dikkat çekiyor. Film bir doğum belgesi bile olmayan, mutsuz bir evlilikte doğan Zain'in anne ve babasına "Beni neden dünyaya getirdiniz?" diyerek dava açmasını anlatıyor.

2023'ün başarılı yapımlarından olan ve başrollerinde Kate Bosworth, Lucien Laviscount gibi ünlü oyuncuların yer aldığı 'Last Sentinel' de Film Klasörü'nde izleyicileri bekliyor. Film, iklim değişikliği sonrası sular altında kalan dünyanın iki düşman kıtaya bölünmesi sonucu girişilen yaşam mücadelesini ekranlara taşıyor.

Tivibu Film klasöründe eylül ayında öne çıkan bir diğer yapım olan, başrollerinde Charlize Theron, Margot Robbie, Nicole Kidman, Kate McKinnon gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Skandal filmi, 2016 yılında Fox News'da yaşanan taciz skandalını konu ediyor.

Her ay güncel içerikleriyle müşterilerinin televizyon başında keyifli zaman geçirmesini sağlayan dijital televizyon platformu, dizi klasöründe de izleyicilerden tam not alan yapımları seyircilerle buluşturmaya devam ediyor. Dijital televizyon platformu Eylül ayında; otizmli ve savant sendromu olan yetenekli bir cerrahın yeni çalışmaya başladığı hastanede yaşadığı sorunları ve doktorluk macerasını konu alan 'The Good Doctor' dizisini platforma dahil ediyor.

Başrollerinde; Shemar Moore, Alex Russell, Kenny Johnson gibi isimlerin yer aldığı S.W.A.T. dizisi de yine Tivibu Dizi klasöründe öne çıkan yapımlardan. Dizi, memleketi Los Angeles'ta elit bir polis ekibine liderlik eden görevli bir çavuş ve ekibinin kentteki ölümcül gerilimi yatıştırma mücadelesini anlatıyor.