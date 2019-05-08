Tiyatroya gençlik aşısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları tarafından bu yıl 35.’si düzenlenen “Genç Günler” 9 Mayıs’ta (yarın) başlayacak. 35. Genç Günler’in Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde gerçekleştirilecek açılışında, Şehir Tiyatroları Genç Tiyatro, Dostoyevski’nin “Öteki Ben” oyununu sahneleyecek.Genç Günler boyunca 94 seans oyun Harbiye Muhsin Ertuğrul, Fatih Reşat Nuri, Üsküdar Kerem Yılmazer, Üsküdar Musahipzade Celal, Ümraniye, Kağıthane Sadabad ve Kadıköy Haldun Taner Sahneleri’nde tiyatroseverlerle buluşacak.

Etkinliklerde, lise gruplarının 35, konservatuvarların 23, üniversite tiyatro kulüp ve topluluklarının 19, misafir tiyatro ekiplerinin 9, İBB Şehir Tiyatroları Genç Tiyatro’nun 6 ve İBB Şehir Tiyatroları Darülbedayi Atölyesi’nin 2 seans oyunu sahnelenecek. Tüm etkinliklerin ücretsiz olduğu “35. Genç Günler”in kapanışı 19 Mayıs’ta Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde yapılacak.