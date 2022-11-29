Topraktan altın fışkırdı! Daha önce görülmedi: Hayrete düşüren keşif

Mumyalar, Kahire'nin yaklaşık 64 km kuzeyinde, MÖ 300 ile MS 640 yılları arasına tarihlenen antik Qewaisna mezarlığında bulundu. Menoufia Valiliği'ndeki Qewaisna bölgesinde çalışan Arkeoloji Yüksek Konseyi'nin Mısır arkeoloji misyonu, mezarlığın farklı dönemlere ait arkeolojik mezarları içeren bir uzantısını ortaya çıkardı.



2021'DE ULAŞILDI

2021'de, sahadaki müfettişler ağzında dil şeklinde bir süs bulunan bir kafatası ortaya çıkardılar. 2021'in sonunda yine altın dilli bir erkek, bir kadın ve bir çocuk mumyası bulundu. Arkeoloji Yüksek Kurulu Genel Sekreteri Dr. Mustafa Waziri, misyonun kötü durumda olan bazı mumyaların ağızlarında insan dili şeklinde çok sayıda altın çip bulduğunu söyledi.

ALTIN KEŞİF

Keten sargıların hemen altındaki kemik üzerinde altınla kaplanmış birkaç mumya keşfedildi. Arkeologlar ayrıca bok böcekleri ve nilüfer çiçekleri şeklinde altın yongaların yanı sıra muhtemelen mumyalama sürecinde kullanılmış olan birkaç cenaze süsü ve çömlek buldu.

"YERALTI DÜNYASININ EFENDİSİ" İÇİN ALTIN ÇİP

Uzmanlar, mumyalama işlemi sırasında mumyaların gerçek dillerinin çıkarıldığı ve ölen kişinin "Yeraltı Dünyasının Efendisi" olan eski Mısır tanrısı Osiris ile konuşabilmesi için altın bir çip ile değiştirildiğine inanıyor.

Arkeoloji Yüksek Konseyi'nde Mısır arkeoloji sektörü başkanı Dr. Ayman Ashmawi, mezarlığın içindeki kazıların üç farklı zaman diliminde kullanıldığını ortaya çıkardığını söyledi.

Arakeologlar, her seviyedeki gömme geleneklerinin birbirinden farklı olduğunu ve farklı gömme yönleri ve mumya yerleştirme biçimleri olduğunu bulmuşlardır.

Site ilk olarak 1989'da keşfedildi ve 1989 ile 2000 yılları arasında burada yapılan kazılarda çoğunlukla MÖ 300'den MS 640'a kadar uzanan Ptolemaik ve Roma dönemi yapıları ortaya çıktı.

Star Gazetesi