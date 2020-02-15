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Kültür Sanat

Toros Dağı eteklerinde açık hava müzesi

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 65 yaşındaki Ali Karaman, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalan ve ilçe sakinlerinin verdiği tarihi eser niteliği taşıyan araç gereçleri kendi imkanlarıyla oluşturduğu açık hava müzesinde yeni nesil ile buluşturuyor.

IHA15 Şubat 2020 Cumartesi09:46 - Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 09:46

Birinci Dünya Savaşı’ndaki kullanılan silah ve top mermisinden oluşan geniş tarih arşivini yeni nesle aktarmak için mücadele eden Ali Karaman, Toros Dağı eteklerinde doğa ve tarihin bir araya geldiği ilçesini başta Türkiye olmak üzere tüm dünyaya duyurmak için asırlık eşyaları ilçe ve çevre sakinlerinden tek tek toplayıp sergiliyor.

Fransızlar ve Ermenilerce işgal edilmiş Saimbeyli ilçesinin büyük bir tarih arşivi olduğunu kaydeden Ali Karaman, geçmişini bilmeyen ve geçmişin zorluklarını görmeyen yeni neslin geleceğinin sağlıklı bir şekilde oluşturamayacağını söyledi.

İlçe merkezine geçmiş yıllarda ilçe kaymakamları ve yerel halkın desteği ile Saimbeyli Açık Hava Müzesini oluşturan ve geçmişte kullanılan ev, tarım aletlerinin yanı sıra Birinci Dünya Savaşı’nda kullanılan silah ve mühimmatlara da ulaştığını aktaran Karaman’ın hedefi geçmişin izlerini tüm dünyanın görmesi.

"ESKİSİ OLMAYANIN YENİSİ OLAMAZ"

İlk fotoğraf makinesinden, taş plaklara, top mermisinden köy ahalisinin de kadınların bebekleri yıkadıkları çanaklara kadar geniş bir arşive sahip olan Ali Karaman, 2013 yılında bu müzeyi oluşturmaya başladım. Geçmişte kaymakamımız hükumet konağının önünde tuttu şimdide belediye burayı tahsis etti. Eskileri yeni neslin hatırlaması için. Eskisi olmayanın yenisi olmaz. Duyarlı kişiler bunları getirip bana veriyor ve bende burada sergiliyorum. Saimbeylimizin tanıtımı için çabalıyorum. Eskiye dayalı bir çok ürün var. 120 yıllık taş balyoz var. Tahta çanak var. Bu devre kolay gelmedik. İlçemizin adını tüm dünyaya duyurmak isterim. Genelde yabancı vatandaşların ilgisi oluyor” diye konuştu.

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