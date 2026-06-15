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Kültür Sanat

Tortum Şelalesi Festivali'nde binlerce sanatsever musıkiyle buluştu

Musıki Eğitim Vakfı, Anadolu'nun kadim kültür mirasının en önemli şehirlerinden Erzurum'da, sanatın birleştirici gücünü yansıtan özel bir konsere imza attı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Uzundere Belediyesi ve Uzundere Kaymakamlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Tortum Şelalesi Festivali kapsamında düzenlenen konser, binlerce sanatseveri aynı sahnede buluşturdu. Musıki Eğitim Vakfının kültürel hizmet anlayışı doğrultusunda tamamen gönüllülük esasıyla hayata geçirilen konsere, Erzurum'un farklı ilçeleri ve çevre bölgelerden yaklaşık 3.000 sanatsever katıldı.

HABER MERKEZİ15 Haziran 2026 Pazartesi 11:40 - Güncelleme:
Tortum Şelalesi Festivali'nde binlerce sanatsever musıkiyle buluştu
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Gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri, Musıki Eğitim Vakfı Kurucusu ve sanatçı Fikret Erkaya oldu. Erzurumlu sanatseverlerle buluşan Erkaya'ya, yine Erzurumlu sanatçı Merve Özbey eşlik etti. Memleketlerinde sahne almanın heyecanını yaşayan sanatçılar, dinleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Konserde ayrıca solist olarak Ahmet Yağmur Kucur ve Derya Özer Bildir sahne aldı. Güçlü yorumlarıyla izleyicilerden tam not alan sanatçılar, Türk musıkisinin seçkin eserlerini seslendirdi.

Zengin enstrümantal kadrosuyla da dikkat çeken konserde; kanunda Tuncay Tuncay, udda İ. Hakkı Fencioğlu, neyde Muhammed Ceylan, çelloda Emre Elifoğlu, kemençede A. Ebru Şahinbaş, kemanlarda Mehmet Sevim ve Eren Aydın, defte Emirhan Uygun, bendirde ise F. İlayda Uçar sahne aldı. Usta sanatçıların eşlik ettiği performanslar, Tortum Şelalesi'nin eşsiz doğal atmosferiyle birleşerek izleyenlere unutulmaz bir sanat deneyimi sundu.

Kültür ve sanatın toplumları bir araya getiren en güçlü değerlerden biri olduğuna dikkat çeken Musıki Eğitim Vakfı yetkilileri, Anadolu'nun kültürel zenginliklerini sanat aracılığıyla yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen konser, yalnızca bir festival etkinliği olmanın ötesinde; Erzurum'un kültürel birikimini, sanat sevgisini ve misafirperverliğini yansıtan önemli bir buluşma olarak hafızalarda yer etti. Binlerce kişinin aynı ezgilerde buluştuğu gece, Tortum Şelalesi Festivali'nin en özel anlarından biri olarak kayıtlara geçti.

  • Erzurum konseri
  • Tortum Şelalesi
  • sanatseverler

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