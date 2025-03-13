İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mart 2025 Perşembe / 14 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,6064
  • EURO
    39,932
  • ALTIN
    3469.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Kültür Sanat

Trabzon'da ''arkeopark'' oluşturulacak

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, tarihi surlardaki restorasyonun tamamlanmasının ardından bölgede arkeopark oluşturulacağı bildirildi.

AA13 Mart 2025 Perşembe 11:00 - Güncelleme:
Trabzon'da ''arkeopark'' oluşturulacak
ABONE OL

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Pazarkapı Mahallesi'nde devam eden projede çıkan tarihi buluntuların, arkeopark projesiyle geleceğe taşınacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon'un birçok medeniyete ev sahipliği yapan kadim bir şehir olduğunu belirterek, surlardaki mirası gelecek nesillere taşımak için titiz bir çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Genç, çalışmaların bilimsel veriler ışığında gerçekleştirildiğinin altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Kıymetli hocalarımızın katkılarıyla hayata geçirdiğimiz projeyle, Yukarı Hisar, Ortahisar ve Aşağı Hisar bölgelerinde kapsamlı restorasyon çalışmalarını sürdürüyoruz. Kazılarımızda 1. yüzyıldan itibaren Roma, Bizans, Komnenos ve Osmanlı dönemlerine ait çok kıymetli kalıntılara rastladık. Özellikle eski liman bölgesinde ortaya çıkan sütunlar, şehrimizin tarihi zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi."

Çalışmaların tamamlanmasıyla bölgenin turizme kazandırılacağını belirten Genç, şunları kaydetti:

"Otopark olarak kullanılan alanı projeye dahil ederek, burada yapılan kazılarda ortaya çıkan tarihi sütunlar ve diğer arkeolojik buluntular için arkeopark oluşturacağız. Bu sayede hem Trabzon'un kültürel mirasını koruyacak hem de tarihi dokuyu gelecek nesillere aktarmış olacağız. Şehrimizin tarihini sadece korumakla kalmayıp, onu yaşatan ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayan projeler üretmeye devam edeceğiz."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.