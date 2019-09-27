Trakya’da festival havası

Trakya Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (TRAKSEV) tarafından ilki düzenlenen Uluslararası Balkan Müzik Festivali, Edirne’de başladı. Trakya Üniversitesi Konservatuvar Salonu’nda gerçekleşen festivalin açılışında, klarnet virtüözü Serkan Çağrı ve şef Orhan Şallıel yönetimindeki Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası konser verdi. TRAKSEV Başkanı Serkan Çağrı, konser öncesi düzenlenen basın toplantısında, doğup büyüdüğü Trakya topraklarının müziğini tüm dünyaya yansıtmaya çalıştığını söyledi. Memleketinde sahneye çıkmaktan dolayı heyecanlı olduğunu dile getiren Çağrı, “Trakya’ya hizmet etmek, Trakyalılar ile buluşmak ve Trakya’nın kültürüyle müziğini tüm dünyaya aktarmak için misyon edindim. Asıl hedefimiz, Trakyalı gençlerimizi, Trakya’daki kültürel değerlerimizi geliştirip tanıtmak ve geleceğe taşımak. Bu festival için başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere büyük destekler aldık. Trakya Üniversitesi de bize kapılarını açtı ve festivalin gerçekleşmesinde önemli katkı veriyor” ifadelerini kullandı.