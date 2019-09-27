24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6722
  • 6,1975
  • 274.815
  • 101940
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Trakya’da festival havası

Trakya’nın kültürünü ve müziğini tanıtmak amacıyla bu yıl ilk kez düzenlenen Balkan Müzik Festivali, Edirne’de başladı. Açılışta klarnet virtüözü Serkan Çağrı senfoni orkestrasıyla sahne aldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Trakya Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (TRAKSEV) tarafından ilki düzenlenen Uluslararası Balkan Müzik Festivali, Edirne’de başladı. Trakya Üniversitesi Konservatuvar Salonu’nda gerçekleşen festivalin açılışında, klarnet virtüözü Serkan Çağrı ve şef Orhan Şallıel yönetimindeki Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası konser verdi. TRAKSEV Başkanı Serkan Çağrı, konser öncesi düzenlenen basın toplantısında, doğup büyüdüğü Trakya topraklarının müziğini tüm dünyaya yansıtmaya çalıştığını söyledi.  Memleketinde sahneye çıkmaktan dolayı heyecanlı olduğunu dile getiren Çağrı, “Trakya’ya hizmet etmek, Trakyalılar ile buluşmak ve Trakya’nın kültürüyle müziğini tüm dünyaya aktarmak için misyon edindim. Asıl hedefimiz, Trakyalı gençlerimizi, Trakya’daki kültürel değerlerimizi geliştirip tanıtmak ve geleceğe taşımak. Bu festival için başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere büyük destekler aldık. Trakya Üniversitesi de bize kapılarını açtı ve festivalin gerçekleşmesinde önemli katkı veriyor” ifadelerini kullandı.

Çığlık atan genç kadını evden böyle çekip aldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Depremden etkilenen 3 bina kontrollü yıkıldı

Depremden etkilenen 3 bina kontrollü yıkıldı

Hakkari'de yaralanan asker şehit oldu

Hakkari'de yaralanan asker şehit oldu

Kritik davada gerekçeli karar açıklandı! 'Talimatı bizzat elebaşı Gülen verdi'

Kritik davada gerekçeli karar açıklandı! 'Talimatı bizzat elebaşı Gülen verdi'

İstanbul depremi sonrası trafik kilitlendi

İstanbul depremi sonrası trafik kilitlendi

İstanbul depreminin sesi böyle kaydedildi

İstanbul depreminin sesi böyle kaydedildi

İTÜ'den açıklama: Depremler durumun kritikliğine işaret ediyor

İTÜ'den açıklama: Depremler durumun kritikliğine işaret ediyor

Bakanlık açıkladı: Eviniz riskli mi? İşte öğrenme yöntemi...

Bakanlık açıkladı: Eviniz riskli mi? İşte öğrenme yöntemi...

İstanbullular park ve bahçelerde beklemeye devam ediyor

İstanbullular park ve bahçelerde beklemeye devam ediyor
 

POPÜLER HABERLER

İstanbul depreminin sesi böyle kaydedildi

İstanbul depreminin sesi böyle kaydedildi

Gören hayran kaldı! Suların çekilmesine rağmen güzelliğini koruyor

Gören hayran kaldı! Suların çekilmesine rağmen güzelliğini koruyor

Araç sahibi olmak isteyenlere müjde! Taşıt kredisi faiz oranlarında indirim

Araç sahibi olmak isteyenlere müjde! Taşıt kredisi faiz oranlarında indirim

Kimse 'dur' diyemiyor... Ormanı kuruttular!

Kimse 'dur' diyemiyor... Ormanı kuruttular!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA