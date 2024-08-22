Troya Film Platform'un İlyada Kurmaca Film Pitching Lab. Kategorisi'nde finale kalan projeler açıklandı

Türk film endüstrisinin gelişimine katkıda bulunmayı, ulusal ve uluslararası film endüstrileri arasında ortak yapım iş birliklerini güçlendirmeyi ve sürdürülebilir film yapım alışkanlıklarını teşvik etmeyi amaçlayan "Troya Film Platform", bu yıl ilk kez 1-4 Eylül tarihleri arasında Çanakkale'de gerçekleştirilecek. Etkinlik çerçevesinde düzenlenecek İlyada Kurmaca Film Pitching Lab. yarışmasında finale kalan projeler açıklandı.



İlyada Kurmaca Film Pitching Lab.'ta finale kalan projeler, yönetmenliğini Mustafa Haktanır'ın yapımcılığını ise Tayfur Aydın'ın üstlendiği ve yapımcı firması MTA Film Yapım olan "Don't", yönetmen ve yapımcılığını Baran Gündüzalp'in üstlendiği yapımcı firması Alkali Film olan "İki Kızgın Adam", yönetmenliğini Seren Yel'in yapımcılığını ise Sezgin Cengiz'in üstlendiği ve yapımcı firması Su Yapım olan "İşgal", yönetmenliğini Ertan Velimatti Alagöz'ün yapımcılığını ise Umay Şahin'in üstlendiği ve yapımcı firması Umay Yapım olan "Love Love", yönetmenliğini Aydın Orak'ın yapımcılığını ise Bengü Mustul'un üstlendiği ve yapımcı firması Orak Film olan "Ölü Arının İğnesi" ve yönetmenliğini Faysal Soysal'ın yapımcılığını ise Emre Oskay'ın üstlendiği ve yapımcı firması Sky Film olan "Rahma" oldu.

İlyada Kurmaca Film Pitching Lab.'ın Ön Değerlendirmesinde Birbirinden Kıymetli Jüri Üyeleri Yer Aldı

18 projenin yer aldığı İlyada Kurmaca Film Pitching Lab. platformu ön değerlendirme komitesi; İFR'nin kurucu ortaklarından biri olan yönetmen, senarist, yapımcı ve oyuncu Ezel Akay; yönetmenliğini, senaryosunu ve yapımcılığını üstlendiği ilk uzun metrajlı 2014 yapımı Deniz Seviyesi filmi ile 15. Milano Uluslararası Film Festivalinde ve 21. Altın Koza Film Festivalinde En İyi Yönetmen ödülünü kazanan yönetmen, senarist ve yapımcı Esra Saydam; İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Dr. Öğretim Üyesi Ebru Çiğdem Thwaites Diken'den oluştu.

Ödüller 3 Eylül'de Açıklanacak

Film üreticileri, girişimciler, yatırımcılar ve film yapımcılarına çeşitli fırsatlar sunmayı hedefleyen "Troya Film Platform" kapsamında Pitching Lab. bölümünde İlyada Kurmaca Film Pitching Lab. düzenlenecek. İlyada Kurmaca Film Pitching Lab. kategorisinde kazanan projeler ise 3 Eylül'de gerçekleşecek ödül törenininde belli olacak.

Ayrıntılı bilgi ve duyurular için; www.troyafilmplatform.com adresinden takip edebilirsiniz.

Troya Kültür Sanat ve Araştırma Derneği Hakkında

Homeros'un İlyada Destanı'nda bahsedilen Troya Savaşı'nın yapıldığı yer olarak da bilinen Troya Antik Kenti UNESCO Dünya Miras Listesi'ne 1998 yılında girmiştir. MÖ 3000 yılına kadar uzanan tarihi geçmişi ile dünyanın en ünlü arkeolojik alanlarından biri olan kent, Çanakkale il sınırları içinde yer almaktadır.

Dernek, Troya (Çanakkale) Antik Kenti başta olmak üzere geçmiş tarihimize ait arkeolojik kazıların günümüze aktarılması için yapılan araştırmaları desteklemek, çalışmaların hızlandırılarak ilgili kurumlar ve paydaşlarla ortak çalışmalar yapmak, kültürümüze ait bu değerlerin duyurulması için çalışmalar yapmak, ulusal ve uluslararası kültür sanat organizasyonlarına paydaşlık yapmak, eski kültür ve medeniyetleri, tarih ve kültürümüzü tanıtmak için film festivalleri, organizasyonlar, kısa filmler, belgeseller, kamu spotları, reklam filmleri, sinema filmleri yapmak, yaptırmak, proje hazırlamak ve yapılan projelere destek vermek amacı ile kurulmuştur.

Troya Kültür Sanat ve Araştırma Derneği, bu farklı disiplinlerdeki faaliyetleriyle kültürel mirasın korunması, tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması için kapsamlı bir yaklaşım benimsemektedir.