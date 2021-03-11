TRT ortak yapımı ''Quo Vadis, Aida?'' BAFTA adayı

AA 11 Mart 2021 Perşembe 11:29 - Güncelleme: 11 Mart 2021 Perşembe 11:31

TRT'den yapılan açıklamaya göre, "İngiliz Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi tarafından bu yıl 74'üncü kez dağıtılacak olan BAFTA Ödülleri'nde, filmin yönetmeni Jasmila Zbanic "En İyi Yönetmen" dalında, TRT ortak yapımı "Quo Vadis Aida?" ise "Yabancı Dilde En İyi Film" dalında aday gösterildi.

BAFTA Ödülleri, 11 Nisan'da sahiplerini bulacak.

- "QUO VADİS AİDA?" 93. OSCAR ÖDÜLLERİ'NDE DE KISA LİSTEDE

Altın Ayı ödüllü yönetmen Zbanic'in yönettiği film, bu yıl 93'üncü kez düzenlenecek Oscar Ödülleri'nde de "En İyi Yabancı Film" kategorisinde kısa listede yer alıyor.

Oscar Ödülleri için kesin aday listeleri 15 Mart'ta açıklanacak. Ayrıca bu yıl Oscar Ödülleri 25 Nisan'da sahiplerini bulacak.