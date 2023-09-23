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Kültür Sanat

TRT World'un Ukrayna savaşına yönelik çektiği belgesel bölümü ödüllerde finale kaldı

TRT World tarafından hazırlanan ödüllü belgesel serisi 'Off the Grid'in Ukrayna'da çektiği 'Ukraine Wartime Diaries' (Ukrayna Savaş Günlükleri) bölümü, uluslararası başarıya imza attı.

AA23 Eylül 2023 Cumartesi 10:54 - Güncelleme:
TRT World'un Ukrayna savaşına yönelik çektiği belgesel bölümü ödüllerde finale kaldı
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TRT'den yapılan açıklamaya göre, Rusya ile Ukrayna Savaşı sonrasında sivillerin yaşadıklarını anlatan belgesel, Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen 44. Uluslararası Emmy Ödülleri'nin "Haber ve Güncel Olaylar" kategorisinde finale kaldı.

Finalde Türkiye'yi temsil eden TRT World'ün rakipleri ise İngiltere, Brezilya ve İsrail oldu.

Mouhssine Ennaimi ve Alexandre Pauliat'ın hazırladığı ve Hakan Hocaoğlu'nun görüntülediği, Ukrayna'da çekilen belgesel, savaşın yıkıcı yüzünü çarpıcı şekilde izleyici ile buluşturuyor.

Fatih Kibar'ın kurguladığı, Mahmut Sami Çavuş'un tasarımlarını yaptığı haber-belgesel, Rusya ordusunun çekilmesiyle Ukrayna'daki sivillerin hayatlarındaki değişimi ele alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, şunları kaydetti:

"TRT olarak vizyonumuz, yabancı dillerdeki yayınlarımızla uluslararası alanda güçlü bir etki oluşturmak. Hem uzak coğrafyadaki hem yanı başımızdaki gelişmeleri yerinde takip ediyor, çoğu zaman dünyanın görmezden geldiği pek çok konuyu gündeme taşıyoruz. Bu nedenle, TRT World'ün Ukrayna'da savaşın özellikle sivillere etkisini anlattığı Off the Grid'in haber belgesel çalışmasıyla Uluslararası Emmy Ödülü'ne aday gösterilmesi bizim açımızdan bir sürpriz değildir. Bu başarımızın uluslararası tescilidir. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı gönülden tebrik ediyorum."

Uluslararası Yayınlardan Sorumlu TRT Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Tanrıverdi de "Emmy'ye aday gösterilmemiz TRT World'ün uluslararası yayıncılıkta ulaştığı noktanın ispatıdır. Emeği geçen arkadaşlarımızı kutluyorum." açıklamasını yaptı.

TRT World Kanal Koordinatörü Bora Bayraktar ise "Bu adaylık gazetecilik ve televizyonculukta geldiğimiz noktanın en önemli yayıncılar tarafından kabul edilmesidir. Ayrıca Ukrayna'daki durumu dengeli bir şekilde, tam anlamıyla gösterdiğimizin de en büyük kanıtıdır." ifadelerine yer verdi.

44. Uluslararası Emmy Ödülleri'nin "Haber ve Güncel Olaylar" kategorisi ödülleri, 27 Eylül'de New York'ta yapılacak ve televizyon dünyasının önde gelen isimlerinin de katılacağı ödül töreni ile sahiplerini bulacak.

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