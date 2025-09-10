“Tulsa King” ve “The Walking Dead: Daryl Dixon” üçüncü sezonlarıyla ABD ile aynı anda sadece TV+'ta!

Türkiye'nin süper içerik platformu TV+, sonbaharı izleyicilerini ekranlara kilitleyecek yapımlarla karşılıyor. Eylül ayında, dünya çapında milyonlarca hayranı bulunan iki dev dizi, yeni sezonlarıyla geri dönüyor. The Walking Dead: Daryl Dixon üçüncü sezonuyla 8 Eylül'de, ABD ile aynı anda Türkçe dublaj seçeneğiyle TV+'ta izleyiciyle buluştu. Tulsa King'in üçüncü sezonu ise 22 Eylül'de ABD ile aynı anda sadece TV+'ta ekranlara gelecek.

Eylül ayı boyunca TV+'ta sadece dev diziler değil, her yaşa ve zevke hitap eden içerikler de izleyicilerle buluşuyor. Ödüllü film ve dizilerin yanı sıra spor içerikleri, belgeseller, çocuk yapımları ve çok daha fazlası TV+ kütüphanesine ekleniyor.

Canlı yayınlarda geri al izle artık 7 gün

TV+'ta yer alan 150'yi aşkın canlı yayın için sunulan geri al izle özelliğinin süresi de eylül ayı itibarıyla 7 güne çıkıyor. İzleyiciler, favori dizilerinin ya da heyecan dolu maçların en kritik anlarını kaçırdıklarında 7 gün öncesine kadar yayını geri döndürebiliyor, istedikleri zaman izlemeyi bırakıp daha sonra kaldıkları yerden devam edebiliyorlar.

İşte TV+'ın eylül ayı içerikleri:

Tulsa King üçüncü sezonuyla ekrana dönüyor

Paramount+'ın global çapta beğeni toplayan dizisi Tulsa King, üçüncü sezonuyla ekrana dönüyor.

Sylvester Stallone'nin televizyon kariyerindeki ilk başrolünde hayat verdiği Dwight "The General" Manfredi karakteri, üçüncü sezonda suç dünyasında kurduğu yeni düzeni büyütürken çok daha zorlu düşmanlarla karşı karşıya geliyor. Dwight, Tulsa'da karşısına çıkan en zorlu rakiple yüzleşiyor: Dunmire Ailesi. Köklü Dunmire Ailesi, oyunu eski dünyanın kurallarıyla oynamayı reddederek, Dwight'ı inşa ettiği düzeni ve ailesini korumak için mücadeleye zorluyor.

Tulsa King'in oyuncu kadrosunda Sylvester Stallone'un yanı sıra Martin Starr, Jay Will, Annabella Sciorra, Neal McDonough, Robert Patrick, Beau Knapp, Bella Heathcote, Chris Caldovino, McKenna Quigley Harrington, Mike "Cash Flo" Walden, Kevin Pollak, Vincent Piazza, Frank Grillo, Michael Beach ve James Russo yer alıyor. Oscar adayı Samuel L. Jackson da üçüncü sezonda Russell Lee Washington Jr. Rolüyle diziye konuk oluyor.

Yeni karakterler, derinleşen ittifaklar ve geçmişin karanlık yüzüyle şekillenen üçüncü sezon, gerilimi en üst noktaya taşıyor. Tulsa sınırlarını aşan bu hikâyede artık masada sadece para değil; sadakat, güç ve hayatta kalma mücadelesi var.

22 Eylül için geri sayım başladı

Ödüllü oyunculuk performansları ve sürükleyici kurgusuyla ses getiren yapımın üçüncü sezonu 22 Eylül'de Amerika ile aynı anda, sadece TV+'ta!

The Walking Dead: Darly Dixon üçüncü sezonuyla TV+'ta yerini aldı

Kıyamet sonrası dünya tasavvurunun en unutulmaz hikâyelerinden birini izleyiciyle buluşturan The Walking Dead evreni, 15. yılını kutladığı bu eylülde yeniden TV+ ekranlarında!

Yeni sezonda Daryl ve Carol, sevdiklerine kavuşma umuduyla yola çıkıyor. Ancak geri dönüş yolu düşündüklerinden çok daha zorlu. Uzak diyarlarda, tanımadıkları koşullarda ve Walker kıyametinin bambaşka yüzleriyle karşılaşarak hayatta kalmak için mücadele ediyorlar.

Baş yapımcı ve showrunner koltuğunda David Zabel otururken; Scott M. Gimple, Norman Reedus, Melissa McBride, Greg Nicotero ve Angela Kang gibi The Walking Dead evreninin tanıdık isimleri yapımcı kadrosunda yer alıyor.

The Walking Dead: Daryl Dixon üçüncü sezonuyla 8 Eylül'de ABD ile aynı anda ve Türkçe dublaj seçeneğiyle sadece TV+'ta izleyiciyle buluştu.

TV+'ın The Walking Dead spin-off'ları, platformun en çok izlenen içerikleri arasında

2010'da AMC'de başlayan ve 11 sezon boyunca dünya çapında milyonları ekrana kilitleyen The Walking Dead, makyaj ve özel efektleriyle öne çıkarak 2 Primetime Emmy dahil pek çok ödül kazandı.

TV+'ın Türkiye'de izleyicilerle buluşturduğu The Walking Dead spin-off'ları, platformun en çok izlenen içerikleri arasında yer alıyor. 2023'te Dead City ile başlayan bu macera, şimdi en sevilen karakterlerden Daryl Dixon ve Carol'un nefes kesen yolculuğuyla devam ediyor.

Tv+'ın eylül ayında izleyici ile buluşturacağı diğer yapımlar:

Ghostlight

2024'ün en çok konuşulan drama filmlerinden Ghostlight, uluslararası festivallerde toplam 19 adaylıkla 6 ödül kazanarak yılın dikkat çeken yapımları arasında yerini aldı. İzleyicilerden ve eleştirmenlerden övgü toplayan film, şimdi ve sadece TV+'ta izleyicilerle buluşuyor.

Yönetmenliğini Kelly O'Sullivan ve Alex Thompson'ın üstlendiği Ghostlight, Keith Kupferer'ın başrolünde olduğu bir aile dramını anlatıyor ve Shakespeare'in Romeo ve Juliet oyununu sahneleyen bir topluluk tiyatrosunda geçen olayları konu alıyor. Kupferer, filmdeki performansıyla Gotham Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu dalında aday gösterildi ve Film Independent Spirit Awards'ta En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü. Film ayrıca Seattle Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Yönetmen ve En İyi Performans ödüllerini kazandı.

Good One

2024'ün en çok konuşulan drama filmlerinden Good One, uluslararası festivallerde toplam 22 adaylık ve 5 ödül kazanarak yılın dikkat çeken yapımları arasında yerini aldı. İzleyicilerden ve eleştirmenlerden övgü toplayan film, şimdi ve sadece TV+'ta izleyicilerle buluşuyor.

Yönetmenliğini India Donaldson'ın üstlendiği Good One, Lily Collias, James Le Gros ve Danny McCarthy'nin başrollerini paylaştığı bir aile dramını anlatıyor. Film, 17 yaşındaki Sam'in (Lily Collias) babası Chris (James Le Gros) ve en yakın arkadaşı Matt (Danny McCarthy) ile Catskill Dağları'nda geçirdiği bir hafta sonu yürüyüşünü konu alıyor. Sam, iki adamın arasındaki gerilimle başa çıkmaya çalışırken, güven ve aile bağlarının sınandığı anlarla karşılaşıyor.

Nightride

2021 yapımı Nightride, izleyicileri Belfast'ın gece sokaklarına taşıyor. Yönetmenliğini Stephen Fingleton'ın üstlendiği bu tek planlı gerilim filmi, küçük çaplı bir uyuşturucu satıcısının son işini yapmaya çalışırken yaşadığı kaosu konu alıyor. Başrolünde Moe Dunford'un etkileyici performansı dikkat çekiyor. Dunford, 2022 İrlanda Film ve Televizyon Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.

Minari

2020 yapımı Minari, yönetmen Lee Isaac Chung'un Koreli-Amerikalı bir ailenin Arkansas'ta yeni bir hayat kurma çabalarını anlattığı yarı otobiyografik bir drama. 1980'lerde geçen hikâye, Koreli bir ailenin Amerika'da tutunma mücadelesini ve kültürel uyum sürecini derinlemesine işlerken, aynı zamanda aile bağlarının gücünü ve insan ruhunun direncini vurguluyor.

Minari, 2021 Akademi Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazandı ve En İyi Film dahil olmak üzere toplam altı dalda Oscar adaylığı elde etti. Film, Altın Küre'de En İyi Yabancı Dilde Film ödülünü alırken, Film Independent Spirit Awards ve Sundance Film Festivali gibi prestijli organizasyonlarda da önemli ödüller kazandı.

Lee

Eylül ayında TV+'ta izleyiciyle buluşacak etkileyici başlıklar arasında Lee de yer alıyor. Ellen Kuras'ın yönettiği ve Kate Winslet'ın başrolünde olduğu bu 2023 yapımı film, II. Dünya Savaşı sırasında Vogue dergisi için savaş fotoğrafçılığı yapan Lee Miller'ın hayatını anlatıyor.

Kate Winslet, bu projeye büyük bir tutku ve özveriyle yaklaşarak, Miller'ın karmaşık ve cesur karakterini başarıyla canlandırıyor. Miller'ın oğlu Antony Penrose'un biyografisinden uyarlanan yapım, yönetmen Ellen Kuras'ın sinematografik bakış açısıyla dikkat çekiyor. Film, Miller'ın savaş yıllarındaki mücadelesini ve fotoğrafçılıkla olan derin bağını etkileyici bir şekilde sunuyor. Lee, ilk kez ve sadece TV+'ta izleyiciyle buluşacak.

TV+ Hakkında

Türkiye'nin Süper İçerik Platformu TV+, en popüler yerli ve yabancı dizilerden ödüllü filmlere, çocuk kategorisinden belgesellere, en heyecanlı spor karşılaşmalarından canlı TV yayınlarına kadar çok renkli bir içerik dünyasının kapılarını açıyor. tabii Spor ile UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi, S Sport ile La Liga, Serie A, EuroLeague, NBA, UFC, Eurosport ile Olimpiyatlar, bisiklet ve tenis turnuvaları gibi seçkin spor organizasyonlarını bir çatı altında buluşturan TV+, eğlencenin adresi olmaya devam ediyor. Paramount, AMC, Amazon MGM gibi dünyanın en büyük stüdyolarından ve Türkiye'nin en önemli yerli platformlarından diziler, "TV+ Gala" ile vizyondan hemen sonra sadece TV+'ta gösterime giren filmler ve çok daha fazlası, TV+ dünyasında izleyicileri bekliyor. Ayrıca TV+'ı; Smart TV, telefon, bilgisayar veya tablet üzerinden dilediğiniz an, dilediğiniz şekilde izleyerek, kendi yayın akışınızı oluşturma ayrıcalığına da sahipsiniz.