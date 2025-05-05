TÜRGEV GİF Orkestrası Lütfi Kırdar'da ayakta alkışlandı

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Av. Hatice Akıncı Yılmaz, konser öncesinde yaptığı açılış konuşmasında, gençlerin yalnızca akademik alanda değil, aynı zamanda kültür ve sanatla iç içe bireyler olarak yetişmesini önemsediklerini belirterek, "GİF Orkestrası yalnızca bir müzik topluluğu değil; gençliğin üretkenliğini ve potansiyelini sahneye taşıyan güçlü bir platformdur," ifadelerini kullandı.

Konseri, TÜRGEV Mütevelli Heyeti Üyesi Dr. Esra Albayrak ve Eski Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli protokol tribününden takip etti. GİF Orkestrası, TÜRGEV'in "Güzel İşler Fabrikası" çatısı altında gençlerin sanata katılımını teşvik ederken, Türkiye'de kültür ve sanatın daha geniş kitlelere ulaşmasına da katkı sunmaya devam ediyor.