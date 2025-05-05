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Kültür Sanat

TÜRGEV GİF Orkestrası Lütfi Kırdar'da ayakta alkışlandı

TÜRGEV tarafından gençlere sanatsal ifade alanı sunmak amacıyla kurulan GİF Orkestrası, 4 Mayıs akşamı Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda sahne aldı. İki bini aşkın sanatseverin katılım gösterdiği konser, genç müzisyenlerin yorumladığı klasik eserlerle büyük beğeni topladı ve izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

5 Mayıs 2025 Pazartesi 10:51 - Güncelleme:
TÜRGEV GİF Orkestrası Lütfi Kırdar'da ayakta alkışlandı
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TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Av. Hatice Akıncı Yılmaz, konser öncesinde yaptığı açılış konuşmasında, gençlerin yalnızca akademik alanda değil, aynı zamanda kültür ve sanatla iç içe bireyler olarak yetişmesini önemsediklerini belirterek, "GİF Orkestrası yalnızca bir müzik topluluğu değil; gençliğin üretkenliğini ve potansiyelini sahneye taşıyan güçlü bir platformdur," ifadelerini kullandı.

Konseri, TÜRGEV Mütevelli Heyeti Üyesi Dr. Esra Albayrak ve Eski Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli protokol tribününden takip etti. GİF Orkestrası, TÜRGEV'in "Güzel İşler Fabrikası" çatısı altında gençlerin sanata katılımını teşvik ederken, Türkiye'de kültür ve sanatın daha geniş kitlelere ulaşmasına da katkı sunmaya devam ediyor.

  • TÜRGEV
  • GİF Orkestrası
  • Lütfi Kırdar Kongre

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