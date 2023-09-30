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Kültür Sanat

Turistlerin uğrak noktası: Ceneviz Kalesi

UNESCO tarafından 2013'te Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Düzce'deki tarihi Ceneviz Kalesi yabancı turist kafilesini ağırladı.

AA30 Eylül 2023 Cumartesi 16:15 - Güncelleme:
Turistlerin uğrak noktası: Ceneviz Kalesi
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UNESCO tarafından 2013'te Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilen Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki Ceneviz Kalesi'ni Güney Kore, Hindistan ve Almanya'dan gelen turist kafilesi ziyaret etti.

Ankara ve İstanbul gibi iki metropol şehrin ortasında bulunan, 38 kilometrelik sahil şeridine sahip ilçe, yakın çevreden gelen tatilcilerin yanı sıra yabancı turistlerin de uğrak mekanları arasında yer alıyor.

Güney Kore, Hindistan ve Almanya'dan gelen turist kafilesi, ilçe merkezinin 3 kilometre batısındaki falezin kıyısında bulunan Ceneviz Kalesi'ni gezerek tarihi hakkında bilgiler aldı.

Kafile, kalenin içinde yer alan oturma alanları ile çay bahçelerinde dinlendikten sonra rehberler eşliğinde ilçedeki diğer tarihi ve turistik yerleri gezdi.

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