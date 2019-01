'Türk destanları sahneye çıkmalı'

45 yıllık sanat hayatı boyunca 150 eseri sahneye taşıdı... Devlet Tiyatrolarının (DT) sahnesi bulunan tüm bölgelerde yönetmenlik yaptı... Gelecek ay DT’den emekli olmaya hazırlanan Işıl Kasapoğlu, son olarak Cimri oyununu sahneliyor. Kasapoğlu, şubatta DT’den emekli olacağını belirterek, “İlk maaş bordromu aldığım günün 45’inci yılı doluyor. 45 yıldır hayatımda yönetmenlik dışında bir iş yapmadım” dedi.

Meslek hayatı boyunca 150-160 oyuna imza attığını, DT’de çalışmaya başladığı 1993’te Diyarbakır Devlet Tiyatrosunda William Shakespeare’in “Macbeth” isimli oyununu sahnelediğini söyleyen Kasapoğlu, DT’de yönetmenliğini yaptığı son oyunun da yine bir klasik eser olan Moliere’in “Cimri”si olduğunu belirtti.

KLASİK OYUNLAR ESKİMEZ

Kasapoğlu, “Klasik oyunlar öyle hoş şeyler ki yüzyıllar boyunca kalmalarının tek nedeni her an ve her güne hitap edebilmeleri. Yani yazılıp hiçbir şekilde bitmemeleri. 100 yıl sonra yine Shakespeare’in oyunları sahnelenecek, yine Moliere’in, yine Çehov’un oyunları sahnelenecek. Tabii bizim de klasik tiyatromuz var. Klasik tiyatro, uzağa ve ileriye kalabilen, sadece günü işlemeyen ama 100 yıl sonrasını öngörebilen edebi eserler.” diye konuştu.

Paris’te de uzun yıllar tiyatro yönetmenliği yapan Kasapoğlu,tiyatronun son yıllarda mesafe katettiğini ve izleyici sayısının arttığını vurguladı.

DİZİDEN KAÇAN GELİYOR

Kasapoğlu, insanların çoğunluğunun dizi sektöründen bıktığını, sokağa çıkmak istedikleri için tiyatroya yöneldiklerini belirterek, şöyle devam etti: “Tiyatro çok canlı bir sanat. Dizilerden bıkıldığında gidilecek yer tiyatro oldu. İki bin yıldır var tiyatro. Herkes dedi ki ‘Bu batacak.’ Televizyon, sinema gelecek. Hiçbir şey olmadı. Tam tersi tiyatro yeniden bir ivme kazandı.”