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''Türk dizileri adaleti ve merhameti gösteriyor''

‘Diriliş Ertuğrul’ ve ‘Payitaht Abdülhamid’ hayranı Singapurlu Profesör Bilal Ehsan Baaquie “Bu diziler adalet arayanlara hitap ediyor. Müslümanların adil ve merhametli yönlerini görüyoruz” dedi.   

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Singapurlu akademisyen Prof. Dr. Bilal Ehsan Baaquie “Diriliş Ertuğrul ve Payitaht gibi diziler, yeryüzünde adalet arayan tüm insanlara hitap ediyor” dedi. Malezya Küresel İslami Finans Üniversitesi Öğretim Üyesi Bilal “Türk dizilerini izlemeye başlayınca anlattığı konuların tarihi önem taşıdığını gördüm. Özellikle Diriliş Ertuğrul’u izleyene kadar Selçuklu Devleti’nin nasıl çöktüğü ve Osmanlı Devleti’nin nasıl kurulduğunu kavrayamamıştım” ifadelerini kullandı. Her iki yapımı da sanatsal olarak başarılı bulduğunu belirten Bilal “Güçlü hikayeleri var ve izleyeni sıkmıyor. Bundan önce vakit geçirmek için birkaç Hint dizisi izliyordum. Bir süre sonra hep aynı şeyleri görmekten bıktım ve tamamen bıraktım. O dizileri Diriliş Ertuğrul ve Payitaht Abdülhamid ile kıyaslayınca aradaki farkı görebiliyorum” dedi.     

HEPSİ GERÇEK 

Bilal, Diriliş’de Kayı Boyu kadınlarının güçlü ve savaşçı kimliğine de şaşırdığını belirterek, şunları söyledi: “İlk başta kurgusal olduğunu ve abartıldığını zannettim ama sonra gerçek olduğunu tespit ettim.Türk beyliklerinde kadınların güçlü olması diziyi benimle izleyen eşim ve kızıma da büyük moral verdi. Ertuğrul ezilen insanlar adına hareket ediyordu. Kendi beyliğinde her inançtan insana eşit ve adil davranıyordu. Bu yüzden Diriliş Ertuğrul gibi diziler, yeryüzünde adalet arayan insanlara hitap ediyor. Özellikle Müslümanlara hitap ediyor. Dünya genelinde sanatsal çalışmalara baktığımızda Müslümanlar maalesef kötü ve yanlış resmediliyor ama bu dizide Müslümanların adil ve merhametli yönlerini görüyoruz.”

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