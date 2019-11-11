''Türk edebiyatı içe kapanmamalı''

Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nın ‘Onur Yazarı’ Adnan Özyalçıner, 1950 kuşağı arasında yaşanan dayanışmanın bugün olmadığını söyledi. 1950 kuşağını “atılımcı bir kuşak” olarak nitelendiren Özyalçıner, “1950 kuşağı, hem siyasal hem de edebiyat açısından kendine göre değişim isteyen bir kuşaktı. Edebiyatta da gerçeği anlama ve anlatma noktasında daha geniş, kapsamlı bir durum ortaya koydu. Bu anlamda o dönem tüm arkadaşlar birleşik durumdaydı.Görüş farklılıkları vardı ama hiç kimse birbirinin düşüncesine karışmıyordu’’

ANADOLU’YU KİM YAZACAK?

Türk edebiyatında 1950 kuşağının öykücülerinden biri olarak gösterilen Özyalçıner, bugün Türk edebiyatının daha içe kapanık bir hale geldiği yorumunda bulunarak, “Bugün herkes duygu ve düşüncelerini anlatıyor. Zaten yazarlık kendini ifade etme durumudur evet ama kendi duygu ve düşüncelerini paylaşırken, bir de kendini ifade edemeyenlerin duygu ve düşüncelerini paylaşması gerekir. Bugün sanıyorum ki bu ikinci unsur biraz es geçiliyor” değerlendirmesini yaptı.