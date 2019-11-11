''Türk edebiyatı içe kapanmamalı''
Yazar Adnan Özyalçıner: Yazarlık kendini ifade etme durumudur. Evet, lakin edebiyat kendini ifade edemeyenlerin duygu ve düşüncelerini de dile getirmeli.Oysa bugün herkes kendini anlatmakla meşgul.
Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nın ‘Onur Yazarı’ Adnan Özyalçıner, 1950 kuşağı arasında yaşanan dayanışmanın bugün olmadığını söyledi. 1950 kuşağını “atılımcı bir kuşak” olarak nitelendiren Özyalçıner, “1950 kuşağı, hem siyasal hem de edebiyat açısından kendine göre değişim isteyen bir kuşaktı. Edebiyatta da gerçeği anlama ve anlatma noktasında daha geniş, kapsamlı bir durum ortaya koydu. Bu anlamda o dönem tüm arkadaşlar birleşik durumdaydı.Görüş farklılıkları vardı ama hiç kimse birbirinin düşüncesine karışmıyordu’’
ANADOLU’YU KİM YAZACAK?
Türk edebiyatında 1950 kuşağının öykücülerinden biri olarak gösterilen Özyalçıner, bugün Türk edebiyatının daha içe kapanık bir hale geldiği yorumunda bulunarak, “Bugün herkes duygu ve düşüncelerini anlatıyor. Zaten yazarlık kendini ifade etme durumudur evet ama kendi duygu ve düşüncelerini paylaşırken, bir de kendini ifade edemeyenlerin duygu ve düşüncelerini paylaşması gerekir. Bugün sanıyorum ki bu ikinci unsur biraz es geçiliyor” değerlendirmesini yaptı.
Öykü yazmaya kenar mahallelerden başladım
Adnan Özyalçıner: Ben öykü yazmaya kenar mahallelerden başladım. Karagümrük doğumluyum.Gençliğim de Karagümrük’te geçti ve kenar mahalledeki insanların, yani kendilerini ifade edemeyenlerin duygu ve düşüncelerini anlattım. Tabii yalnız kenar mahalle değil, bütün İstanbul’u anlattım. Anadolu insanını da anlattım.
Televizyon değil kitap düş kurdurur
Kitap fuarlarının çeşitli düşünceleri bir araya getirdiğini vurgulayan Adnan Özyalçıner, ‘’Fuar, ziyaretçilerine kitabın sıcaklığını, güzelliğini aşılıyor. Bir televizyon ya da bilgisayar size düş kurdurmaz ama kitaplar düş kurdurur. Bu anlamda tüm iletişim alanında kitap ölmez ve hep devam edecektir’’ diye konuştu.
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