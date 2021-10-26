Türk filmleri Almatı'da boy gösteriyor

26 Ekim 2021 Salı 20:00 - Güncelleme: 26 Ekim 2021 Salı 20:17

Sinema ve basın camiasından birçok kişinin katılımıyla yapılacak etkinliğe Türkiye'den; T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti Ordu Milletvekili ve Yerli Düşünce Derneği Genel Başkanı Metin Gündoğdu, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz, Yönetmenler Fatih Şahin, Mahmut Fazıl Coşkun, Galip Güner, Yapımcı Elin Ecealp, Oyuncular Sezgin Erdemir, Nisa Sofiya Aksongur, Gazeteci Bedir Acar ile Türk Filmleri Haftası Genel Koordinatörü ve Yönetmen Öner Kılıç katılım gösterecek. Etkinliğinin açılış galası, Arman Sineması'nda Yönetmen Mehmet Ada Öztekin'in yaptığı "7. Koğuştaki Mucize" filmiyle gerçekleştirilecek.

Sinema, ülkeler ve kültürler arasında bir köprü vazifesi görüyor

Kardeş ülke Kazakistan ile Türkiye arasında sinemanın gücüne dayanan bir köprü daha eklemeyi hedefleyen Türk Filmleri Haftası, usta yönetmenlerin ödüllü eserlerinin yanı sıra, sinemaseverlerin yoğun ilgisi ile karşılaşmış popüler sinema filmleriyle geniş bir çerçevede sinema seyircisinin karşısına çıkarken, hazırladığı seçki ile Türk sinemasına da "panoramik" bir bakış imkânı sunacak.

27-31 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak olan 6. Türk Filmleri Haftası – Almatı etkinliğinde; 7. Koğuştaki Mucize, Pota, Mavzer, Aşkın Ömrü, Anons ve Rafadan Tayfa Göbeklitepe (Animasyon film) filmleri, sinemaseverlerle ücretsiz buluşacak. Ayrıca bu hafta çerçevesinde film gösterimlerinden sonra sanatçılarla seyirci buluşmaları yapılacak. Kazakistan Turan Üniversitesi Sinema Fakültesi öğrencileriyle Türk sineması söyleşileri düzenlenecek. Etkinlik kapsamında Türkiye'den gelen yönetmenler, oyuncular ve yapımcılarla Kazakistanlı sinema sanatçıları buluşması gerçekleştirilecek, ortak yapımlar üzerine ikili görüşmeler ve söyleşiler yapılacak.