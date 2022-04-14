Türk filmleri, Boston'da seyirciyle buluşacak

İki yıldır olduğu gibi, Kovid-19 salgını nedeniyle çevrim içi düzenlenecek festivalde çağdaş Türk sineması seyirciyle buluşacak.

Festival programında Emre Kayış'ın Anadolu Leoparı, Necip Çağhan Özdemir'in Bembeyaz, Fikret Reyhan'ın Çatlak, Ali Tansu Turhan'ın Diyalog, Selman Nacar'ın İki Şafak Arasında, Erkan Tahhuşoğlu'nun Koridor, Ferit Karahan'ın Okul Traşı ve Barış Hancıoğulları'nın Yeniden Leyla isimli uzun metraj filmleri yer alıyor.

Ayrıca Ayça Damgacı ve Tümay Göktepe'nin Patrida isimli belgeseli de gösterilecek.

Kuruluşu 2001'e dayanan festivalde, uzun metrajlı filmlerin yanı sıra 2006'dan bu yana her yıl düzenlenen belgesel ve kısa film yarışmasında ödül alanlardan bir seçki de bulunuyor.

Festival kapsamında, Türk sineması üzerine ödül alan yönetmenlerin katılacağı çevrim içi bir panel de düzenlenecek.

Daha fazla bilgi almak isteyenler, "www.BostonTurkishFilmFestival.org" internet adresini ziyaret edebilecek.