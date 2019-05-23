Türk filmleri Zagreb’te
Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de 8. Türk Filmleri Haftası etkinliği başladı.
Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Hırvatistan-Türkiye Dostluk Derneği iş birliğinde Zagreb’deki Avrupa Sineması’nda Yavuz Turgul’un “Av Mevsimi” filmiyle açılışı gerçekleşen etkinlik büyük ilgi gördü. 26 Mayıs’a dek sürecek etkinlikte Buğday, Kalandar Soğuğu, Kardeşim Benim, Bütün Saadetler Mümkündür, Rüya, İftarlık Gazoz, Sofra Sırları, Rafadan Tayfa ve Ahlat Ağacı filmleri sinemaseverlerle buluşacak.
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