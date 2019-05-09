Türk İslam Eserleri Müzesi Ramazan’da gece de açık

Türk ve İslam sanatının nadide eserlerini bir araya getiren ve her yıl 100 binin üzerinde kişiyi ağırlayan Türk İslam Eserleri Müzesi, Ramazan’da saat 01.30’a kadar ziyaret edilebilecek.

Müzenin büyük bir çeşitlilik gösteren koleksiyonları, İslam sanatının en erken döneminden 20. yüzyıla uzanan bir çizgide Emevi, Abbasi, Kuzey Afrika, Endülüs, Fatımi, Selçuklu, Eyyubi, İlhanlı, Memluk, Timurlu, Safavi devletleriyle, Kafkas ülkeleri, beylikler ve Osmanlı Dönemi eserlerinden oluşuyor. Halı, el yazmaları, ahşap, taş, cam-maden-seramik ve etnografya bölümleriyle büyük ilgi gören Türk İslam Eserleri Müzesinde, el yazmalarının sergilendiği alanda ise hemen hemen hiçbir koleksiyonda eşine rastlanmayacak nitelikte eserler bulunuyor.