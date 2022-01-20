Türk-İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye 2 milyona yakın ziyaretçi ağırladı

AA 20 Ocak 2022 Perşembe 12:13 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 12:13

Edirne'ye gelenler, UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde bulunan Selimiye Camisi'ni Kovid-19 tedbirleri altında ziyaret ediyor.

Ünlü Mimar Sinan'ın "ustalık eseri" olarak tanımladığı cami, geçen yıl tam kapanma dönemleri hariç yurt içi ve yurt dışından Edirne'ye gelen ziyaretçilerin kentteki ilk uğrak noktası oldu.

Edirne Müftüsü Alettin Bozkurt, AA muhabirine, Selimiye'nin yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ettiğini söyledi.

Kovid-19 tedbirleri alınarak camide ibadet ve ziyaretin açık olduğunu belirten Bozkurt, "Geçen yıl pandemiye rağmen her gün yüzlerce yerli ve yabancı turist camimizi ziyaret etti. Yıl içinde 2 milyona yakın kişi camiyi ziyaret ederek hoşnut bir şekilde buradan ayrıldı." dedi.

Bozkurt, Osmanlı'nın eski payitahtı Edirne'de, Mimar Sinan'ın en önemli eserinin Selimiye olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Mimar Sinan'ın pek çok eseri var ama ustalık eseri Edirne'deki Selimiye Camisi. Edirne, Osmanlı'ya 92 yıl başkentlik yapmış ve Müslümanların da başkenti olmuştur, hilafetin merkezi olarak tüm dünyaya buradan mesajlar gönderilmiştir. Bu açıdan hem Edirne hem de Selimiye çok önemlidir. Yerli ve yabancı ziyaretçilerimizi mutlaka Edirne'yi ve Selimiye'yi görmeye davet ediyoruz."