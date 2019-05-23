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Türk kadınının kahramanlık simgesi

Osmanlı tarihinin önemli savaşlarından “93 Harbi” diye adlandırılan 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşında genç yaşta gösterdiği büyük kahramanlıkla simge haline gelen Nene Hatun, vefatının 64. yılında saygı ve minnetle anılıyor.

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Erzurum Çeperli köyünde doğan Nene Hatun, Osmanlı-Rus savaşına 22 yaşında gencecik bir anne olmasına rağmen “Bu bebeği bana Allah verdi, ona Allah bakar” diyerek bebeğini beşikte bırakıp cepheye koştu. Türk kadınının kahramanlığının simgesi olan Nene Hatun’un bugün de dillerden düşmeyen bu cesareti nesilden nesle aktarılıyor. 

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