Türk müziği nağmeleri İş Sanat’ta

İsmini Türk müziğinde, bir tam sesin dokuz eşit parçaya bölünmesine verilen tanımdan alan topluluktaki Tahir Aydoğdu, Bilgin Canaz ve Burçin Büke, klasik Türk müziği sanatçısı Melihat Gülses ile birlikte İş Sanat Konser Salonu’nda dinleyicilerle bir araya gelecek.