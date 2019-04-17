Türk müziği nağmeleri İş Sanat’ta
Eserlerinde Doğu ve Batı müziklerini sentezleyen Tanini Trio ile Melihat Gülses, “Doğunun Batısı Batının Doğusu” adlı projesini bu akşam İş Sanat’ta müzikseverlerle buluşturacak.
İsmini Türk müziğinde, bir tam sesin dokuz eşit parçaya bölünmesine verilen tanımdan alan topluluktaki Tahir Aydoğdu, Bilgin Canaz ve Burçin Büke, klasik Türk müziği sanatçısı Melihat Gülses ile birlikte İş Sanat Konser Salonu’nda dinleyicilerle bir araya gelecek.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.