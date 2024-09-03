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Kültür Sanat

Türk resminin önde gelen isimlerinden Mehmet Güleryüz hayatını kaybetti

Türk resminin önde gelen isimlerinden Mehmet Güleryüz, bir süredir kanser tedavisi gördüğü Paris'te 86 yaşında hayatını kaybetti.

AA3 Eylül 2024 Salı 15:19 - Güncelleme:
Türk resminin önde gelen isimlerinden Mehmet Güleryüz hayatını kaybetti
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Loft Art, figüratif çalışmaları ve güçlü çizgileriyle bilinen sanatçının vefatını, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyurdu.

Paylaşımda, "Türk sanatının önde gelen isimlerinden Mehmet Güleryüz'ün vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Eserleriyle sanat dünyasına kalıcı izler bırakan değerli sanatçımızı kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına baş sağlığı diliyoruz. Mehmet Güleryüz'ün anısı ve sanatı bizlere her zaman ilham vermeye devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Sanatçının oğlu Kerimcan Güleryüz'ün sanat yönetmenliğinde hazırlanan ve geçen yıl Loft Art'ta sergilenen "Mehmet Güleryüz 2013-2023" adlı sergi, ünlü ressamın son sergisi oldu.

- MEHMET GÜLERYÜZ KİMDİR?

Liseyi Saint Benoit Fransız Lisesi'nde okuyan Güleryüz, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü'nden birincilikle mezun oldu.

Resmin yanı sıra tiyatroya da ilgi duyan sanatçı, 1963'te Asaf Çiğiltepe'nin yönettiği Arena Tiyatrosu'nda profesyonel oyunculuğa adım attı.

İlk sergisini 1963'te sanatseverlerle buluşturan Güleryüz, devlet bursuyla gittiği Paris'te resim ve litografi üzerine ihtisas yaptı.

Mehmet Güleryüz, 2013'ten itibaren Paris'te yaşamaya başladı ve kurduğu sanat atölyesinde çalışmalarını sürdürdü.

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