Türk sanatçılar uzuvlarını kaybeden Gazzelilere umut oldu: Sanatçılar Filistin'de yaşananları duyurmalı

İsrail'in soykırım politikası masum insanların hayatlarını alt üst etmeye devam ediyor. İsrail saldırıları her geçen gün şiddetini arttırıyor. Bu katliama ise elbette tüm dünyadan ve ülkemizden vicdanlı yürekler sessiz kalmıyor; sesler yükseliyor. İşte o seslerden biri de "Engelsiz Gazze" projesi ile kendini gösterdi. Gazze'de uzuvlarını kaybeden insanlara umut olmak için başlatılan bu proje yalnızca bir yardım kampanyası değil aynı zamanda umudun ve dayanışmanın da önemli bir göstergesi. AID – Uluslararası Doktorlar Derneği ile birlikte yürütülen bu projeye bir destek de sanatçılardan geldi. Ressamlar Cemal Toy ve İlhami Atalay ile beraberindeki onlarca sanatçı yaptıkları ve bağışladıkları eserlerle bir online müzayede hayata geçirdi. Buradan elde edilen satışlar ise doğrudan AID işbirliği ile herhangi bir uzvunu kaybeden bir Gazzeli'ye protez olarak dönecek. Biz de aksam.com.tr bu müzayedenin gerçekleştiği sanat atölyesinde soruları sanatçı Cemal Toy'a ve AID – Uluslararası Doktorlar Derneği Genel Başkanı Yavuz Dede'ye yöneltti.

ENGELSİZ GAZZE PROJESİ ZEYNEP'LE BAŞLADI

"Engelsiz Gazze" projesi nasıl doğru Cemal Bey?

"Engelsiz Gazze" projesi aslında Zeynep sayesinde doğdu. Zeynep kızımız okulda topladığı tüm yardımları AID - Uluslararası Doktorlar Derneği'ne bağışladı ve süreç bundan sonra başlamış oldu. Daha sonra Zeynep'in bu yaptığını arkadaşlarımız bize söyledi ve biz de bunu bir proje haline getirdik, adına da Engelsiz Gazze dedik. Daha sonra biz de İlhami Atalay Hoca ile bir araya geldik ve bunun duyurusunu çıktık. İlk olarak hocamız canlı bir performans sergiledi ve ardından basın bildirisi yayınladık. Daha sonra da müzayede aşamasına geldik. 80'den fazla sanatçıdan 250'den fazla eser geldi. Bu projeyi desteklediler, ürettikleri eseri bağışladılar. Bir protezin maliyeti yaklaşık 150 bin lira. Pek çok eser bugüne kadar satıldı. Biz tüm eserleri bir katalog haline getirdik. Koleksiyonerlere, sanata ilgi duyanlara veya yardımda bulunmak isteyen insanlara gönderdik. Şu ana kadar Allah'a şükür, benim ve İlhami Hoca'nın eserlerinin birçoğu satıldı. Biz sanatçıları davet etmek ya da bir çağrıda bulunmadık ama böyle bir iş yaptığımız duyan herkes bize katıldı. Eserlerini bağışladılar, her yerden bizi aradılar, onlara da çok teşekkür ederim.

SANATÇILAR TARAFINDAN KAMUOYUNA DUYURULMASI GEREKİYOR

Böyle bir projenin içinde bulunmak kişisel olarak size ne hissettiriyor?

Bizim medeniyetimiz insanı yücelten, insanı ihya eden ve insanı ayağa kaldıran bir medeniyet. Bizim medeniyetimiz insanı yaşatmaya endeksli. Ama dünyada bir kesimin öldüren bir anlayışı var. Bunun en acı neticesinde de insanlar engelli ya da şehit oluyorlar. Şehit olanlar bir nebze İnşallah cennetlik oluyorlar ama kalanlar için hayat engelli olarak devam ediyor. Bu süreç o kadar zor ki... Ampute olan bir birey önce yaralarının iyileşmesini bekliyor ardından ancak protez ihtiyacı karşılanabiliyor. İşte bu durumun ve Filistin'de yaşananların sanatçılar tarafından kamuoyuna duyurulması gerekiyor. Burada sadece eser satışı yapmıyoruz. Duyarlı kişilerin SMS göndermesi bile bu projenin duyurulması ve desteklenmesi açısından çok kıymetli. Bu işin içinde yer almak da elbette bizim için de çok kıymetli ve anlamlı. Daha önce bizim deprem için yaptığımız çalışmalar vardı. Bu da başka bir şekli oldu. Bugüne kadar birçok yardım kuruluşu ile yardım sergileri açmıştık. "Engelsiz Gazze" projesi ise bizi hem çok üzen ama aynı zamanda sonuçları itibariyle katkı sunmamız açısından sevindirici bir proje oldu.

SANAT TARİHİ AÇISINDAN DA AYRICA BİR PARANTEZ AÇILMASI GEREKİYOR

"Sanat iyileştirir" deriz ya hep. Bu proje de dolaylı ya da doğrudan bu sözü karşılıyor. Katılır mısınız?

Engelli bir bireyin protez ihtiyacını karşılayabilmesi, yürüyebilmesi ya da en azından temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi bizim için çok önemli. Aslında Mısır'a gidecektik ama bazı sebeplerden dolayı iptal oldu. İleride gideceğiz İnşallah ve bu süreçlere de o mutluluğa da tanık olacağız. Bu anlamda sanatın iyileştirici gücü hem ruhen hem de bedenen ortaya çıkıyor evet. Yurtdışından bu proje için de bizimle irtibata geçen sanatseverler oldu. Birçok yerden destek aldık. Ayrıca yapılan bu sanat çalışmaları, üretilen eserler Gazze konusunda ileride tarihe geçecek çalışmalar, bu anlamda çok güçlü çizgiler... Sanat tarihi açısından da ayrıca bir parantez açılması gereken bir durum.

İSRAİL'İN ARTIK BU SAVAŞA SON VERMESİ LAZIM

Gazze'de yaşananlarla ilgili bir çağrıda bulunacak olsaydınız ne söylemek isterdiniz?

İsrail'in artık bu savaşa son vermesi lazım. Biz tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptık. İstanbul'da hala Musevi kardeşlerimiz var. Artık İsrail'deki idarecilerin bu savaşa dur demesi gerekiyor. Binlerce insan can verdi veya engelli kaldı. Bir an önce savaşın durmasını arzu etmekteyiz. Biz hiçbir zaman ırkçı olmadık, bizim medeniyetimiz yaşatmaya odaklıdır. Ama öldüren ve bu insanları katleden bir anlayışa karşı da "Dur" demek zorundayız. 2,5 milyar Müslüman olarak dünyada sesimizi daha gür çıkarmamız lazım.

MÜZAYEDEDEN ÇIKAN YARDIMLARI DA EN KISA SÜREDE PROTEZ OLARAK HAYATA GEÇİRECEĞİZ

AID – Uluslararası Doktorlar Derneği Genel Başkanı Yavuz Dede: "Bizim AID olarak 13 yıllık bir geçmişimiz var bu süreç içerisinde dünyanın birçok farklı noktasında sağlık çalışmaları yürüttük. Bunlardan biri katarakt diğeri ise protez işi. Doğrudan Gazze'de olmasa da Mısır'da Gazzeli hastalara yönelik protez çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Burada da Zeynep kızımızın okulunda başlatmış olduğu projeyi genişletmeye yönelik bize bir teklifte bulundular. Biz de var olan projeyi açtık onlara. Böylece 'Engelsiz Gazze' projesi doğmuş oldu. Proje kapsamında 20'den fazla Gazzeli hastanın protezini gerçekleştirdik. Hala da devam ediyoruz. Sağ olsun Cemal Hoca'lar da işin içine girdiler. Aslına bakarsanız toplumun farklı kesimlerinden insanlar projeye dahil oldular ve ellerinden ne geliyorsa onu gösterdiler. Bu sanat eserlerinden elde edilecek gelirlerle de protez çalışmalarımıza katkı sağlanacaktır. Müzayeden çıkan yardımları da en kısa sürede protez olarak hayata geçireceğiz. İnşallah bir gün Gazze'nin içerisinde bunu yapmayı hedefliyoruz. Gazze'de yaşananlarla ilgili dünyaya Gazze'de neler oluyoru anlatmanın çok kıymeti yok artık. Her türlü kanal vesilesiyle insanların olanlardan haberi var. Artık bir aksiyon almak lazım. Konuşmaktan ziyade harekete geçmek lazım. Bunun için bir şeyler yapabilmemiz lazım. Tepkimizi ortaya koymamız lazım. Sesimizi duyurmamız lazım, etkili olan kurum ve kuruluşlara, devletlere çağrıda bulunmamız lazım. En azından tarafımızı belirtmemiz lazım."