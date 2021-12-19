Türk sanatçıları dünyaya açılacak

AA 19 Aralık 2021 Pazar 12:08 - Güncelleme: 19 Aralık 2021 Pazar 12:08

Kültür ve sanat dünyasından birçok ismin de açılışa konuk olduğu sergide, hat, tezhip, ebru gibi geleneksel ve heykel ile resim alanında özgün çalışmalardan oluşan çağdaş eserler izleyicilerin beğenisine sunuldu.

- TÜRK SANATÇILARI DÜNYAYA AÇILACAK

Açılışta konuşan ressam Karl Talip Kara, Türkiye'de yaşamaya başladığından beri Türk sanatını dünyada layık olduğu konuma getirmeyi hedeflediğini belirterek, kendisine destek veren tüm sanatçılara teşekkür etti.

Türkiye'nin binlerce yıldır birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını ve Türk, Kürt, Ermeni, Rum olsun herkesin birbiriyle barış içinde yaşadığına işaret eden Kara, bugün de sanat alanında bu yaşanmışlığı birlik ve beraberlik içerisinde devam ettirmek istediğini ifade etti.

Galeri Apollon olarak Türk sanatçılar ile birlikte büyük bir aileye sahip olmak istediğini vurgulayan Karl Talip Kara, yaklaşık 2 haftada Türk sanatçıları dünyaya tanıtmak amacıyla kurduğu "galeriapollon.com" adresinde de 200 sanatçıyı geçtiklerini aktardı.

Kara, galerinin aynı zamanda sanatçıların ve sanatseverlerin birbiriyle yakından ilişki kurabilecekleri bir yuva olduğunun altını çizerek, bu durumun sanatçıların bu anlamda dünyayı güzelleştireceğinin bir kanıtı olduğunu söyledi.

"Temaşa" adlı ilk sergilerinde 40 sanatçının yer aldığını, bu sergide de 60 sanatçıya yaklaştıklarını dile getiren Kara, "Bu daha bizim başlangıcımız. Gün gelecek Türk sanatçılar ile birlikte bir fuar yapacağız ve sanatseverlerin direkt gönlüne erişebileceğiz. Tüm sanatçıların eline sağlık. Birlikten güç doğar." dedi.

- "ESERLERİMDE GELENEKSEL VE ÇAĞDAŞI BİRLEŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUM"

Sergiye 3 farklı kirpi oku döküm rölyef eserleriyle Adana'dan katılan Armağan Atadağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 yıldır resimle uğraştığını ifade ederek, "Çalışmalarımda kirpi oku benim fırçam oluyor. 9 katta çalışmamı tamamlıyorum. Bir kat sürüyorum. Kuruyor. İkinci kata geçiyorum. Böyle böyle 9 kat oluyor. 9 katın sonunda boyası ve eskitmesi ile eser ortaya çıkıyor." diye konuştu.

Atadağ, eserlerinde mitolojik temalar kullandığını belirterek, "Mitolojik motifleri çok seviyorum. Özellikle Pazırık Halısı, tavus kuşları gibi. Aslında eserlerimde geleneksel ve çağdaşı birleştirmeye çalışıyorum." dedi.

Galeri Apollon sergisine katılmasına ilişkin ise Atadağ, "Karl Beyi Instagram'dan takip ediyordum. Çalışmalarını çok beğeniyorum. Ben de sergiye katılmak için Adana'dan geldim. Çok güzel bir atmosfer var. Eserler de çok güzel." ifadelerini kullandı.

- "12 ESERLE SERGİYE KATILDIK"

Ebru sanatçısı Nazan Somay da sanatçı İnci Bayraktar ile birlikte ebru üzerine çalışmalar yaptıklarını söyleyerek, şunları anlattı:

"Bu sanat alanında ilk öğretmenimiz Hikmet Barutçugil. Sonra kendimizi çeşitli çalışmalarla geliştirmeye gayret ettik. En sonunda da Karl Beyle tanıştık. Eserlerimizi sizin beğeninize sunuyoruz. 12 eserle sergiye katıldık. Karl Beyle tanıştığımıza çok memnun olduk. Çünkü bizim için bambaşka bir ufuk oldu. İnşallah birlikte çalışmalarımız devam eder."

Sergideki çalışmalarının "Kozmos" serisi olduğunu aktaran Somay, "Dünyanın bilinmezlerine doğru bir yolculuk diyebiliriz. Mesela uzaydan neler görürsünüz, hayalinizde ne varsa izleyicinin de eserde önüne o çıkıyor diye düşünüyorum. Biz yapmaktan çok keyif alıyoruz. İnşallah sanatseverler de bunları çok sever." şeklinde konuştu.

İnci Bayraktar da serginin kendisi için çok heyecan verici olduğunu dile getirerek, "Çok güzel bir yol açtığını düşünüyorum Karl Beyin bize. Bundan sonra herhalde aynı çatı altında her zaman devam ederiz diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

- "SANAT ALANINDA SEVGİYLE BU İLİŞKİLERİN ÇOĞALMASI GEREKTİĞİNE İNANIYORUM"

Ressam Ayşe Ayyıldız da çalışmalarında genelde kadınları ele aldığını anlatarak, "Çocuk gelinler, çalışan kadınlar, hayatın içinde var olan daha çok Anadolu kadınları üzerine çalışıyorum. Bunlar dışında özgün portreler çalışıyorum. Yüksek lisansımı da portreler alanında yaptım." dedi.

Ayyıldız, bugüne kadar birçok sanat fuarına ve galeri sergisine katıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ama Karl Beyin sergisi beni fuarlardan fazla etkiledi. Çok kalabalık, katılımı çok yüksek bir sergi. Karl Bey yaptığı çalışmalarla sanata karşı çok duyarlı. İnsanları birbiriyle tanıştırıyor, etkileşime sokuyor. Bu benim için çok önemli. Ben sanat alanında sevgiyle bu ilişkilerin çoğalması gerektiğine inanıyorum. Dünya bu sayede güzelleşecek. Karl Bey, bu köprüyü güzel kurdu. Ben de her zaman ona destek olmak için yanında olacağım."

- "Resmim yazarlığımı besledi, yazarlığım da resmimi besledi"

Yazar ve ressam Selvigül Kandoğmuş Şahin ise bugüne kadar 15'e yakın kitap kaleme aldığını söyleyerek, "Her zaman resimle ilgilenmek istedim. Resim de yazarlık gibi paye oldu ama daha sonradan resme yoğunlaştım. Öncelikle Cemal Toy'un atölyesinde ders aldım. Daha sonra İlhami Atalay'ın öğrencisi oldum. Yaklaşık 6, 7 yıldır profesyonel olarak resimle uğraşıyorum." diye konuştu.

Şahin, eserlerinde daha çok Mimar Sinan'ın yapıtlarına odaklandığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul'u resmetmeyi seviyorum. İstanbul'un kadim mimarisi, bütün semtlerindeki, tepelerindeki camiler gerçekten beni çok etkiliyor. Daha çok Ayasofya üzerine çalışıyorum. Sultanahmet Camisi, Süleymaniye Camisi de eserlerimde var. Gerçekten bu mimarilere baktığınızda İstanbul'u görüyorsunuz. Yazarlıkla beraber resimle uğraşınca, resmim yazarlığımı besledi, yazarlığım da resmimi besledi."

Sergiye ilişkin ise Şahin, "Karl gerçekten çok değerli, kendi köklerine bağlı kalarak sanat üretmeye, bu toprakların sesi olmaya çalışan bir sanatçı. Geçmişle geleceği, gelenekle modernizmi birbirine harmanlayarak koşturan bir sanatçı. Birçok yerden teklif almama rağmen bu galeride olmayı kendim özellikle istedim. Çok heyecan verici bir sergi. Hat sanatından kolaj çalışmalarına kadar rengarenk eserlerle ve sanatkarlarla beraberiz. Ben de bu ailede olmaktan çok mutluyum." şeklinde konuştu.

50'nin üzerinde sanatçının eserlerinin yer aldığı "Yılbaşı" sergisi, 4 Ocak'a kadar ziyarete açık olacak.

