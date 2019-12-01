Türk seyircisinin vefası nehir gibi

ALKOÇOĞLU, Kara Murat ve Battalgazi adlı yapımlarda canlandırdığı karakterlerle Türk izleyicisinin gönlünde yer edinen usta oyuncu Cüneyt Arkın, “Pera Müzikali” ile sahneye çıkıyor. 82 yaşında izleyiciyle buluşan Arkın müzikalde rol almanın kendisi için yeni bir deneyim olduğunu ifade etti.

BABA OĞUL AYNI MÜZİKALDE

Arkın şunları söyledi: “Benim için yeni bir şeydi tabii. Sinemada görüntüyle çıkıyorsun halkın karşısına. Burada canlı çıkıyorsun. (Tiyatrodaki) Canlı ilişki çok güzel. Bayılıyorum ben. Gözlerinin içine bakıyorum. Nasıl güzel. Türk insanı, dünyada en güzel bakan insan. Öyle güzel bakıyor ki. İşte söyledim ya, ben çok seviniyor, mutlu oluyorum. Seyircinin, gözlerinden akıyor o minnet duygusu. Bir manada da bağlılığı, vefası ve en çok da saygısı gözlerinden kaynak gibi, nehir gibi akıyor. Adam yürüyemiyor ama (oyun sonunda) ayağa kalkıp alkışlıyor. Bu bir asalettir. Hiç yaşlılığını fark etmiyorum. “İstanbul Avrupa Yakası’ndaki eğlence hayatını müzik ve mizahla sahneye taşıyan oyunda babasıyla birlikte oynayan ve babasının gençliğini canlandıran Kaan Cüreklibatur da babasıyla aynı sahnede olmaktan gurur duyduğunu dile getirdi. Eserde, Gönül Yazar, Kayhan Yıldızoğlu, Melihat Gürses, Melike Demirağ ve Yener Çevik ile Dok Sirk Kumpanyası oyuncuları, dans grubu, mehter takımı ve diğer rollerle birlikte 117 kişilik bir kadro yer alıyor.