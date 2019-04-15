Türk sinemasının ilk renkli filmi Halıcı Kız 66 yıl sonra pırıl pırıl

Türk sinema tarihinin gösterime giren tamamı renkli ilk filmi olan Halıcı Kız, 38. İstanbul Film Festivali’nin Cinemania bölümünde gösterildi. 1953 yılında galası Atlas Sineması’nda yapılan film, banka tarafından 2019 yılında ikinci defa restore edilmiş sinema kopyasıyla bu defa Beyoğlu Sineması’nda arşivlerden beyaz perdeye taşındı. Muhsin Ertuğrul’un yönettiği son film olma özelliğini taşıyan Halıcı Kız, güzel köylü kızı Gül’ün hikâyesini Isparta’dan İstanbul’a ve Bursa’ya kadar izliyor.