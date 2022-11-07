Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray ayakta alkışlandı

Türk dünyası sinemasının ortak kültürel değerlerle beslenmesi amacıyla 1-5 Kasım tarihleri arasında 10 ülke ve yedi özerk bölge olmak üzere 17 coğrafyadan 52 filmi sinemaseverlerle buluşturan 2. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali, muhteşem bir ödül töreniyle sona erdi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Türkmenistan Kültür Bakanı Atageldi Şamuradov, Kırgızistan Kültür, Bilgi, Spor ve Gençlik Politikaları Bakanı Altynbek Maksutov, Özbekistan Kültür Bakanı Ozodbek Nazarbekov, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Kazakistan Kültür ve Spor Bakanlığı Kültür Komitesi Başkanı Roza Karibzhanova, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile sinema sektörünün önemli yapımcı, yönetmen, senarist ve oyuncuları katıldı.



24 filmin yarıştığı festivalde, "Uzun Metraj Kurmaca Film", "Belgesel Film", "Vefa Ödülü", "TÜRKSOY Özel Ödülü" ve "Türk Kültürüne Katkı Ödülü" kategorilerinde toplam 16 ödül sahiplerini buldu.

"ORTAK ADIMLARI BİR AN ÖNCE ATMAK İSTİYORUZ"



Törenin açılış konuşmasını yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, evrenselliğin özüne ve değerlerine bağlı kalabilmek olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Ağacın kökü toprağın derinine ne kadar iniyor, ne denli geniş alana yayılıyorsa, boyu ve görkemi o kadar büyük, dallarının gölgesi o denli kapsayıcı olur. Bu gerçeği festivalimizde de tecrübe ediyoruz. Bu yıl 'doğa' temasıyla düzenlenen festivalde sanatçılarımız, sahibi değil parçası olduğumuz dünyaya dair bizlere yepyeni pencereler açtılar. Aslımızı bildiğimiz ve algımızı mümkün olduğunca geniş tuttuğumuz müddetçe, kendimizi anlatmamız ve anlaşılmamız o denli kolay olacaktır. Bu yıl festivalimizle birlikte 'Türk Dünyası Sinema Zirvesi'nin ikincisini de gerçekleştirdik. Zirvede kültürel ve sanatsal iş birliği olanaklarını değerlendirmek adına güçlü bir irade ortaya konuldu. Geçen yıl imzaladığımız deklarasyon ile ortaya koyduğumuz ortak adımların bir an önce atılması arzusundayız. Bu yıl hepsinden önemlisi gençlerimiz kendilerini gösterme imkânı buldu. Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan ve Tataristan'dan ikişer öğrencimizi Türkiye'de ağırladık. Buradaki arkadaşlarıyla beraber, birer dakikalık belgesel filmler çektiler. Bunlar 10 dakikalık bir belgesel yapıta dönüştü. Bu çalışmada öğrencilerimize rehberlik eden, yol gösteren herkese teşekkür ediyor, genç kardeşlerimi canı gönülden kutluyorum. Dünyaya söyleyecek çok şeyimiz var. Sanatı, sinemayı tercüman kıldık, konuşmaya, anlatmaya devam edeceğiz."

TÜRKAN ŞORAY VE OSMAN SINAV'A "VEFA ÖDÜLÜ"



Bakan Ersoy, konuşmasının ardından sinema eğitimi alan 11 öğrenciye hediye takdim ettikten sonra ödül törenine geçildi. Oylum Talu'nun sunuculuğunu üstlendiği gecede, Özbekistan'dan Yulduz Rajabova, "TÜRKSOY Özel Ödülü"ne layık görüldü. "Türk Kültürüne Katkı Ödülleri", aynı zamanda festivalin açılış filmi olan "Kurmancan Datka-Dağların Kraliçesi" filminin yönetmeni de olan Kırgızistan'dan Sadyk Sher-Niyaz ile birlikte Türkmen Film Birliği Başkanı Arslan Eyeberdiev'e, Özbekistan'dan Rano Shodiyeva'ya, Kazakistan'dan Kanat Torebay'a ve Türkiye'den Mehmet Bozdağ'a verildi. "Vefa Ödülleri", Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray ile hafızalara kazınan filmlerin yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlenen Osman Sınav'a takdim edildi. Ödülünü Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un elinden alan Türkan Şoray, katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı.

"EN İYİ FİLM", ÖZBEKİSTAN'DAN 'KADININ KISMETİ'



Özbekistan'dan Dilmurod Masaidov'un yönetmenliğini yaptığı "Kadının Kısmeti", "En İyi Film" seçildi. Festivale "Hayat Galiba Güzeldir" filmiyle katılan Azerbaycan'dan Vagif Mustafayev, "En İyi Yönetmen Ödülü"nü kucakladı. "En İyi Senaryo Ödülü"nü ise 'Bağlılık Hasan' filmiyle Türkiye'den Semih Kaplanoğlu kazandı. Belgesel filmlerde birinciliğe Özbekistan'dan Furkat Usmanov'un yönettiği "İnsan Karanlığın Ardındaki Işık", ikinciliğe Kazakistan'dan Aigul Cherendinova imzasını taşıyan "Avrasya'nın Hükümranları", üçüncülüğe ise Türkiye'den İsmet Arasan'ın yönettiği "Balkanların Türkçe Hafızası" layık görüldü. "En İyi Kadın Oyuncu" Kırgızistan'dan Kalipa Tashtanova, "En İyi Erkek Oyuncu" ise Kazakistan'dan Kayrat Kemalov oldu. Ödüllerin ardından Bakan Ersoy, önümüzdeki yıl 2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti Şuşa'da düzenlenecek "Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali"nin sembolü olan turna kuşu heykelini Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Karimov'a takdim etti. Anadolu Ateşi'nin benzersiz bir dans gösterisi sunduğu tören, Azeri sanatçı Azerin'in performansıyla son buldu.