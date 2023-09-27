İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Eylül 2023 Çarşamba / 13 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,3035
  • EURO
    28,8243
  • ALTIN
    1661.96
  • BIST100
    8238.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Kültür Sanat
  • >
  • Türk Telekom, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında AKM'de yeni etkinlikler düzenleyecek
Kültür Sanat

Türk Telekom, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında AKM'de yeni etkinlikler düzenleyecek

Türk Telekom, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 30 Eylül-15 Ekim tarihlerinde düzenleyeceği Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında, Atatürk Kültür Merkezi'nde etkinlikler gerçekleştirecek.

IHA27 Eylül 2023 Çarşamba 14:40 - Güncelleme:
Türk Telekom, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında AKM'de yeni etkinlikler düzenleyecek
ABONE OL

Türk Telekom, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak üzere hayata geçirdiği Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin sekizinci durağı olan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde birbirinden keyifli etkinlikler düzenliyor. Türk Telekom'un yüksek teknolojik birikimini sanata yansıttığı Atatürk Kültür Merkezi'nin dış alanında kurulacak Türk Telekom Açık Hava Sahnesi; 30 Eylül - 15 Ekim tarihleri arasında konserler, film gösterimleri ve ödüllü yarışmalar ile ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Festival kapsamında; Ekin Uzunlar, Ümit Besen, Pamela, Göksel, Ceza, Bilal Sonses, Gripin, Kolpa ve Can Bonomo gibi müzisyen ve gruplar en beğenilen şarkılarını sevenleriyle birlikte söyleyecek.

Pazartesiden perşembeye hafta içi dört gün yapılacak film gösterimlerinin yanı sıra pazar günleri sanatçı katılımlı buluşmalarda ziyaretçiler, sinema yıldızlarıyla birlikte film izleyip sohbet etme fırsatı bulacak. Yeşilçam'ın önemli ismi Hülya Koçyiğit ve Organize İşler Sazan Sarmalı filminin oyuncusu Atakan Çelik, Türk Telekom Lounge alanında sevenleriyle bir araya gelecek.

MÜZİK, SİNEMA, OYUN VE KAHVE TUTKUNLARI BEYOĞLU'NDA BULUŞUYOR

Katılımcılar; sanatın kalbi AKM'de düzenlenen konser ve film gösterimlerinin yanında ödüllü yarışmalar ve interaktif sahne sohbetleriyle gün boyu festivalin tadını çıkaracak. Ayrıca oyunseverlere yönelik; dünyaca ünlü dijital oyunların turnuvaları düzenlenecek. Türk Telekom'un teknoloji ile sanatı buluşturduğu AKM, Robot Cafe'nin kahve ikramlarıyla ziyaretçilere dijital deneyimler sunarken, girişimcilik ekosisteminin önde gelen isimlerinin deneyimlerini paylaşacağı sohbetlere de ev sahipliği yapacak.

Konser programı:

30 Eylül: Ekin Uzunlar Konseri (Açık Hava Sahnesi)

1 Ekim: Ümit Besen & Pamela Konseri (Açık Hava Sahnesi)

6 Ekim: Göksel Konseri (Açık Hava Sahnesi

7 Ekim: Ceza Konseri (Açık Hava Sahnesi)

8 Ekim: Bilal Sonses Konseri (Açık Hava Sahnesi)

13 Ekim: Gripin Konseri (Açık Hava Sahnesi)

14 Ekim: Kolpa Konseri (Açık Hava Sahnesi)

15 Ekim: Can Bonomo Konseri (Açık Hava Sahnesi)

  • Beyoğlu Festivali
  • Atatürk Kültür Merkezi
  • Kültür Yolu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.