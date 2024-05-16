Türk Telekom'un Engelliler Haftası etkinliğinde ünlü tablolar sesli betimlendi

Türk Telekomun Engelliler Haftası kapsamında düzenlediği "Tablolar Konuşuyor" etkinliği, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM)gerçekleşti.



Etkinlikte, "İnci Küpeli Kız", "Kaplumbağa Terbiyecisi" ve "Mona Lisa"nın da aralarında bulunduğu dünyaca ünlü eserlerle Milli Saraylar Resim Müzesi Koleksiyonu'ndaki İvan Ayvazovski ve Şevket Dağ'ın tabloları sanatsal yorumlarla canlı betimlendi.

- "SANAT TARİHİNİ BÖYLE ÖZEL BİR GRUPLA PAYLAŞMAK HEYECAN VERİCİ"



Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi sanat tarihçisi Dilek Karaaziz Şener, AA muhabirine yaptığı açıklamada Türk Telekom ile yollarının ilk olarak 4-5 yıl önce Ankara'daki Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisinde kesiştiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki etkinliğin ardından her sene Engelliler Haftasında İstanbul'daki etkinliğe de katıldığını dile getiren Şener, "Burada olmaktan çok mutluyum. Özellikle sanat tarihini anlatmak, hem seçilen dünya klasiklerini hem de Türkiye'den sanatçıların eserlerini tanıtmak ve özellikle böyle özel bir grupla paylaşmak tabii ki çok heyecan verici." dedi.

Şener, etkinliğe katılanların tabloların sesine kulak verdiğini belirterek, "Onlar için tabii ki daha farklı ve keyifli olan, sanat tarihinden ufacık hikayeler ve anekdotları çekerek anlatıyoruz. Bu da karşılıklı iletişimimizi, böylesine özel ve güzel insanların da sanata dair ilgisini daha canlı kılıyor. Eğer biraz tuzumuz olduysa böyle bir sosyal sorumluluk projesinde ne mutlu." değerlendirmesinde bulundu.

Anlatımların karşılıklı diyalogla geçtiğini, görme engellilerin kafalarındaki soruları sorduklarını aktaran Şener, sorular üzerinden de duyduklarını veya bir zamanlar okuduklarını tekrar pekiştirmelerini sağladıklarını kaydetti.

Dilek Karaaziz Şener, her eserin sanatçının hikayesini taşıdığının altını çizerek, şu bilgileri verdi:



"Bu özel grubun kendi hikayelerini bizlerle paylaşması bizim de deneyimimizi artırıyor. Bambaşka bir noktadan bakıyorsunuz tablolara. Onların söyledikleri bir noktayı yakalayıp daha sonra derslerimde bu deneyimlemeleri aktarıyorum. Çünkü sanat tarihi bir bakıma betimlemeye, gördüğünüzü algılamaya, gördüğünüzden anlam çıkarmaya dayalı karşılaştırmalı bir disiplin. Bu açıdan farklı yaşlardan farklı özel grupların yaklaşımı ve düşünceleri, sanat tarihi açısından önemli oluyor."

- "TABLOLARI CANLI OLARAK GÖRMEYENLER İÇİN BETİMLEDİM"



Sesli betimleme uzmanı Emine Kolivar, daha önce de katıldığı etkinlikte hem dünyadan hem Türkiye'den ünlü ressamların tablolarını betimlediklerini dile getirdi. Telefon Kütüphanesi uygulamasından da tablolara ulaşılabildiğini kaydeden Kolivar, görme engellilerin, evlerinden de tablolara ilişkin bilgileri dinleyebildiğine işaret etti.

Önceki senelerde de yapılan etkinliğin bu yıl Türk Telekom tarafından daha interaktif hale getirildiğini vurgulayan Kolivar, şunları söyledi:



"Görme engellilerle AKM'de bir araya geldik. Tabloların hem sanat tarihi açısından, akademik açıdan arka planlarını ve biraz ressamları dinledik hem de ben tabloları canlı olarak görmeyenler için betimledim. Onlarla karşılıklı sohbet ederek, tablolar üzerine konuştuk, çok keyifli çok güzel bir proje oldu."

Kolivar, bir betimleme uzmanı olarak sürekli görme engellilerle birlikte çalıştığını, onlara televizyon dizileri, sinema filmler ve, tabloları anlattığını, zaman zaman da çeşitli etkinliklerde simultane betimlemeler yaptığını sözlerine ekledi.

Görme engellilerle etkinlik kapsamında bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu dile getiren Kolivar, "Bire bir karşımızdaki kitleye ulaşabilmek, onlarla sohbet ederek, onların beklentilerini de anlayarak beklentilerine cevaplar vererek içerik üretmek kesinlikle çok daha keyifli." ifadelerini kullandı.

- "TABLOLARIN TARİHÇESİNİ ÖĞRENMEK ÇOK KEYİFLİYDİ"



Etkinliğin görme engelli katılımcılarından Pelin Aydın Karsan, ilk defa böyle bir etkinliğe katıldığının altını çizerek, "Bugün tablolar hakikaten konuştu. Çok güzel bir etkinlikti. Tablolar konusunda çok detaylı bilgilere sahip olduk." dedi.

Türk Telekom'a teşekkür eden Karsan, "Zaten tabloların isimlerine vakıftım ama içerikleri konusunda betimleme almak ve tarihçesini öğrenmek çok keyifliydi. Sanat tarihine olan ilgim daha da arttı. Anlatımlar da muhteşemdi." şeklinde konuştu.



Altınokta Körler Derneği üyesi Handan Solmaz ise etkinliğe üçüncü kez katıldığını vurgulayarak, "Her seferinde daha güzel ve daha iyi anlıyorsunuz. İlk seferde acemilik çekiyorsunuz ama ikinci ve üçüncüsünde çok daha net oturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Betimleme yapanları bu kez daha iyi anladığını ve anlatımların çok güzel olduğunu aktaran Solmaz, "Yani beyninde canlandırabiliyorsun. Ben sonradan kör olduğum için daha önceden de sergileri gezen biriydim ama şimdi anlatılınca çok daha rahat ve çok daha mükemmel olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Daha önce gözleri az görürken "İnci Küpeli Kız", "Mona Lisa" ve "Kaplumbağa Terbiyecisi" eserlerini gördüğünü fakat bu kadar detaylı bilgi sahibi olmadığını belirten Solmaz, "Gezmekle anlatmak arasında çok büyük fark var. Anlatılarak gezseymişim çok daha güzel olurmuş. Şimdiki, bana önceki gezdiğimden daha keyifli geldi. Renk olayları ve ressamların hayatları çok güzel." dedi.

Türk Telekom'un "Telefon Kütüphanesi" uygulamasının "Tablolar Konuşuyor" bölümünde dünyaca ünlü ressamlar Johannes Vermeer'in "İnci Küpeli Kız", Osman Hamdi Bey'in "Kaplumbağa Terbiyecisi", Fikret Mualla'nın "Caz Orkestrası", Salvador Dali'nin "Belleğin Azmi", Leonardo da Vinci'nin "Mona Lisa", Vincent Van Gogh'un "Arles'teki Yatak Odası", Jan van Eyck'in "Arnolfini" eserleri yer alıyor.

Uygulamada ayrıca Milli Saraylar Resim Müzesi Koleksiyonu'ndan Fausto Zonaro'dan "Kayığa Binen Kadınlar", Ayvazovski'den "Çırağan Sarayı Önünde Osmanlı Donanması" ve Şevket Dağ'dan "Ayasofya'nın İç Görünümü" eserleri de canlı betimleme ve sanatsal yorumlarla görme engelli sanatseverlerin erişimine sunuluyor.