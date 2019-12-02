'Türk tiyatrosu en parlak dönemini yaşıyor'

Daha da iyi olacağını ümit ediyorum” dedi. Samsun Devlet Opera ve Balesince sahnelenen “Hisseli Harikalar Kumpanyası” müzikali operası için Samsun’a gelen Dormen, son dönemde insanların müzikallere ve tiyatroya ilgisinin arttığını vurguladı.

Dormen, “Özellikle İstanbul’da müzikale çok büyük ilgi var. Her akşam tiyatrolarda 250’nin üzerinde oyun sahneleniyor. Hepsi tabii ki iyi değil ama 150’si çok güzel. Türk tiyatrosu son zamanların en parlak dönemini yaşıyor” şeklinde konuştu.