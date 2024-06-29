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Kültür Sanat

Türkan Şoray sevenleriyle buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin altıncı durağı Van'da, sinemanın usta ismi Türkan Şoray, sevenleriyle bir araya geldi.

AA29 Haziran 2024 Cumartesi 21:10 - Güncelleme:
Türkan Şoray sevenleriyle buluştu
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Van Devlet Tiyatrosu'ndaki söyleşide Şoray, hayatında önem taşıyan anılarını anlattı.

Sevenlerinin yoğun ilgi gösterdiği Şoray, sanat kariyeri hakkında bilgiler paylaşarak, gençlere tavsiyelerde bulundu.

Van'da olmaktan heyecan duyduğunu dile getiren Şoray, "Uzun yıllardır Van'a gelmenin hayalini kuruyordum. Van Gölü ile Van kedisini yıllardır merak ediyordum." dedi.

Şoray, sevenlerine şöyle seslendi:

"Beni sahneye taşıyan sıcak sevginiz ve vefa duygunuz... Sizlere bir kere daha teşekkür ediyorum. Beni yaşatan, besleyen, hayata bağlayan ve mutlu eden sizlersiniz. Bunlar olmasaydı hayatımda bu kadar mutlu olamazdım. Sevilmeyi hak etmek, takdir edilmek için çok emek verdim. Şimdi ise emeğimin karşılığını görüyorum. Emek verdikçe seviliyor ve büyüyorsunuz. İyi ki varsınız."

Söyleşinin ardından Şoray, katılımcılarla fotoğraf çektirdi.

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