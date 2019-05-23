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Türkçe’den 35 dile çeviri

İstanbul’da düzenlenen bir proje kapsamında farklı ülkelerden gelen öğrenciler, çeviri kurslarına katılarak Türkçe’den kendi dillerine edebiyat metinleri tercüme etti. 

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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) desteğiyle Anadolu Yazarlar Birliği tarafından düzenlenen Çeviri Atölyesi’ni başarıyla tamamlayan öğrenciler sertifikalarını aldı. 

Anadolu Yazarlar Birliği Genel Başkanı Yusuf Tosun, bu yıl dünyanın 34 ülkesinden 120 öğrencinin katılımıyla Uluslar arası Öğrenci Akademisi kapsamında ‘Dil ve Edebiyat Çeviri Atölyesi’ni gerçekleştirdiklerini söyledi. Tosun ‘’Öğrencilerimiz dönem sonunda kendi edebiyatlarından dilimize ve edebiyatımızdan kendi dillerine şiir, düz yazı çevirileri yaptılar” dedi. Atölye Koordinatörü Hüseyin Karaca da 3 yılda 35 farklı dilde çeviri eser kazandırdıklarını belirterek, “Bunların içinde Afrika’nın yerel dillerinden ilk defa yapılan çeviriler de vardı. Çalışmaları zaman içinde taplaştırıyoruz” diye konuştu.

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