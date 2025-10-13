İSTANBUL 21°C / 13°C
Kültür Sanat

Türkçeye ilk kez kazandırılan “Kitâbu'l-Mûsîka'l-Kebîr/Müzik Sanatının Büyük Kitabı” için lansman

13 Ekim 2025 Pazartesi 14:33
Türkçeye ilk kez kazandırılan “Kitâbu'l-Mûsîka'l-Kebîr/Müzik Sanatının Büyük Kitabı” için lansman
Dünyada birçok dile çevrilmiş olmasına karşın Türkçeye ilk kez kazandırılan ve müzik tarihi ile teorisi açısından önemli bir kaynak olarak kabul edilen Farabi'nin "Kitâbu'l-Mûsîka'l-Kebîr/Müzik Sanatının Büyük Kitabı" adlı eseri, Taksim Camii Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen lansmanla okurlarla buluştu.

Yakın zamanda Memfis Yayınları tarafından yayımlanan eserin tanıtım programının moderatörlüğünü gazeteci Turan Kışkakçı üstlendi. Lansmanda, eserin mütercimi Prof. Dr. Abdullah Kızılcık ve editörü Prof. Dr. Recep Uslu, kitabın içeriği, çeviri süreci ve Farabi'nin müzik anlayışı üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasında eserin, İslam düşünce tarihinde müziğe dair en kapsamlı çalışmalardan biri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kızılcık, çeviri sürecinde hem dil hem de kavramsal açıdan titiz bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

Editör Prof. Dr. Uslu ise Kitâbu'l-Mûsîka'l-Kebîr'in sadece müzik kuramı açısından değil, dönemin bilimsel yaklaşımını anlamak bakımından da temel bir başvuru kaynağı niteliğinde olduğunu ifade etti.

Lansman, dinleyicilerin sorularının yanıtlanmasının ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

