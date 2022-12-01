İSTANBUL 15°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Aralık 2022 Perşembe / 8 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,636
  • EURO
    19,5625
  • ALTIN
    1077.54
  • BIST100
    5046.19
Kültür Sanat

Türkiye 3 ülkeden biri oldu! Azerbaycan ile ortak açılacak

'Nasreddin Hoca fıkralarını anlatma geleneği' ile 'çay kültürü', Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatının (UNESCO) İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne girdi. Kültürel Miras Listelerine en çok unsur kaydettiren 3 ülkeden biri olan Türkiye, yarın devam edecek oturumda, Azerbaycan UNESCO heyetiyle ortak çay standı açacak.

AA1 Aralık 2022 Perşembe 18:56 - Güncelleme:
Türkiye 3 ülkeden biri oldu! Azerbaycan ile ortak açılacak
ABONE OL

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası 17. Komite Toplantısı'nın Fas'ta devam ettiği belirtildi.

Toplantıda, "Nasreddin Hoca fıkralarını anlatma geleneği" ile "çay kültürü"nün, somut olmayan kültürel miras olarak UNESCO listesine kaydedildiği aktarılan açıklamada, aynı toplantıda daha önce, "geleneksel Ahlat taş işçiliği" ve "ipek böcekçiliğinin" de listeye eklendiği hatırlatıldı.

Böylece, Türkiye'nin bu toplantıda kabul edilen unsur sayısının 4'e, UNESCO listelerindeki varlık sayısının ise 25'e yükseldiği bildirildi.

Bakanlığın açıklamasında, Türkiye'nin, Kültürel Miras Listelerine en çok unsur kaydettiren 3 ülkeden biri olduğu belirtildi.

- "KÜLTÜR BAKANLIĞIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet de AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplantıya, Türkiye'nin 3'ü çok uluslu, toplam 4 dosyayla katıldığını söyledi.

Aybet, Türkiye'nin "geleneksel Ahlat taş işçiliği"nin, 29 Kasım'da UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alındığını hatırlattı.

Büyükelçi Gülnur Aybet, yarın devam edecek oturumda, Türkiye ve Azerbaycan UNESCO heyetlerinin ortak çay standı açacaklarını söyledi.

Listeye giren "ipek böcekçiliği"ne ilişkin dosyayı, Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Tacikistan, Özbekistan, İran ve Afganistan'ın ortak sunduğunu ifade eden Büyükelçi Aybet, "Kültür Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Dosya hazırlanması aşamasında, çok titizlikle, çok faydalı işler yaptılar. O sayede hiçbir pürüz olmadan bizim dosyalarımız hep geçti." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.