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Kültür Sanat

Türkiye, 5 varlığını daha UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne kaydettirdi

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 5 varlığını daha kaydettiren Türkiye'nin, 2019 yılında 78 olan kültür varlığı sayısı 83'e yükseldi.

İHA17 Nisan 2020 Cuma 10:29 - Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 10:29
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Kültür ve Turizm Bakanlığınca UNESCO’ya sunulan ve dünya mirası olmanın ilk adımı olan geçici listeye 16 Nisan’da kaydedilen “Beypazarı Tarihi Kenti-Ankara”, “İzmir Tarihi Liman Kenti-İzmir”, “Karatepe-Arslantaş Arkeolojik Alanı-Osmaniye”, “Koramaz Vadisi-Kayseri” ile “Zerzevan Kalesi ve Mithraeum-Diyarbakır” Türkiye’nin listedeki yeni kültür varlıkları oldu. Dünya Miras Listesi’ne aday kültür varlığı sayısını 83’e ulaştıran Türkiye’nin daha önce “Ceneviz Ticaret Yolu’nda Akdeniz’den Karadeniz’e Kadar Kale ve Surlu Yerleşimleri” dosya adıyla geçici listeye kayıtlı varlıkları arasına ayrıca İzmir Çeşme ve Aydın Güvercinada Kaleleri de ilave edildi.

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