Türkiye ile ABD arasında yeni dönem! İmzalar atıldı

19 Ocak 2021 Salı 15:00 - Güncelleme: 19 Ocak 2021 Salı 15:10

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Türkiye'ye ait arkeolojik ve etnolojik eserlerin kaçakçılığının önlenmesi ve Türkiye'nin kültür mirasının korunmasına katkı sağlanması amacıyla iş birliği anlaşması imzaladı.



Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında imzalanan anlaşma ile sergiler gibi özel izine tabi durumlar hariç, her türlü arkeolojik ve etnolojik eserin ABD'ye girmesi yasaklanacak.

Törende konuşan Bakan Ersoy, "İnşallah Türkiye ve Amerika arasında kültürel diplomasinin daha güçlü işlediğini göreceğiz." dedi.

Ersoy, "(Penkalas Çayı Projesi) 651 adet gümüş sikke Anadolu Medeniyetleri Müzemizde sergilenmeye başlandı." diye konuştu.

