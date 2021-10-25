'Türkiye ile kardeş ülkeyiz; dinimiz, dilimiz ve tarihimiz bir'

AA 25 Ekim 2021 Pazartesi 17:54 - Güncelleme: 25 Ekim 2021 Pazartesi 17:54

Demircan'ı sıcak karşılayan Camankulov, Türkçe yaptığı konuşmada, "Ata yurdunuza hoş geldiniz. Kırgızistan ile Türkiye kardeş ülkedir. Dinimiz, dilimiz ve tarihimiz bir." diye konuştu.

Camankulov, görüşmede, bakanlık görevine yeni geldiğini ve ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye yapmayı planladığını söyledi.

Demircan, Bakan Camankulov'u, Türkiye'nin ev sahipliğinde 12 Kasım'da yapılacak olan Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'ne davet etti.

Sinema üzerinden kültürel etkileşimini başlatmayı amaçladıklarını belirten Demircan, Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivalinin oyuncu, senarist ve yapımcıların katılımıyla yapılacağını ve 11 dalda ödül verileceğini anlattı.

Camankulov, festivale davetinden dolayı Demircan'a teşekkür etti.

Öte yandan, Demircan ve beraberindeki heyet, başkent Bişkek'teki Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un adını taşıyan Sinema Evi'nde sinema sektörü temsilcileri, yapımcılar, yönetmenler ve oyuncularla bir araya geldi.

Demircan, burada, Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali hakkında bilgi vererek Kırgızistan'dan festivale yaklaşık 20 katılımcının iştirak edeceğini belirtti.

Sinema sektöründeki insanları bir araya getirme ve buluşturma gayreti içinde olduklarını ifade eden Demircan, Kırgız sinemacıların önerilerini not etti.

Sinema Evi'nde rahmetli yazar Cengiz Aytmatov'un çalışma odasını gezen Demircan, Bişkek'te ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı eğitim kurumlarını ziyaret etti.

Demircan, AA muhabirine, "Buraya kültür ve sanat için geldik. Bakan Camankulov'u Türkiye'deki organizasyonuna davet ettik. Hedefimiz Türk dünyası sinemacılarını İstanbul'da bir araya getirmek." dedi.

Demircan'a, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan ve AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu eşlik etti.