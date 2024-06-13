İSTANBUL 34°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Haziran 2024 Perşembe / 7 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,298
  • EURO
    35,0506
  • ALTIN
    2395.94
  • BIST100
    10381.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Kültür Sanat

Türkiye Kültür Yolu Festivali Samsun'da çeşitli etkinliklerle devam ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, dördüncü durağı olan Samsun'da çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Festival kapsamında ünlü sanatçı Ferhat Göçer, hayranlarıyla buluştu.

IHA13 Haziran 2024 Perşembe 14:19 - Güncelleme:
Türkiye Kültür Yolu Festivali Samsun'da çeşitli etkinliklerle devam ediyor
ABONE OL

8-16 Haziran Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında Türk pop müziği sanatçısı Ferhat Göçer, Batıpark'ta sahneye çıktı. Ferhat Göçer'i dinlemeye on binlerce Samsunlu geldi. Göçer, en sevilen şarkıları ve ünlü müzisyenlerin eserlerinden oluşan geniş repertuvarı ile Samsunluları coşturdu.

Festivalin 5'inci gününde Samsun Atatürk Kültür Merkezi'nde 'İnsanlık Sahnesi Filistin Şiirleri ve Konser' etkinliği festival katılımcıları tarafından ilgiyle karşılandı. Saathane Meydanı'nda 'Mustafa Akgül ve Murat Doğru' keyifli bir sohbetle Samsunlularla buluştu. Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde ise 'Turhan Taşan Şarkıları' konseri dinleyicilerine müzikle dolu bir gece yaşattı. Samsun Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen 'Bir Tenor Aranıyor' operası sanatseverlerle bir araya geldi. Samsun Müzesi Konferans Salonu, Doç. Dr Hayrunnisa Turan ile 'Kitabelerin Diliyle Medeniyet Okumaları' etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Çocuklara yönelik etkinlikleriyle festival ilgi alanı oldu

Doğupark'ta kurulan 'Çocuk Köyü' gün boyunca birbirinden renkli aktivitelere, atölye çalışmalarına, sahne gösterilerine, tiyatrolara ev sahipliği yaptı. Birçok etkinliğin yer aldığı alanda Samsun Müzesi Arkeopark Alanı'nda gerçekleşen 'Çocuklara Arkeolojiyi Sevdirmek' etkinliğinin yanı sıra 'Karagöz Evi Tematik Atölye' etkinliğinde minikler, kültürel miras olan Karagöz-Hacivat gölge oyununun hikayesini öğrendi, sahnelenen 'Nasrettin Hoca Çocuk Müzikali'nde çocuklar Nasrettin Hoca hikayelerini dinlediler.

Festival, 16 Haziran Pazar gününe kadar çeşitli etkinlikler ile devam edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.