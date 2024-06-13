Türkiye Kültür Yolu Festivali Samsun'da çeşitli etkinliklerle devam ediyor

8-16 Haziran Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında Türk pop müziği sanatçısı Ferhat Göçer, Batıpark'ta sahneye çıktı. Ferhat Göçer'i dinlemeye on binlerce Samsunlu geldi. Göçer, en sevilen şarkıları ve ünlü müzisyenlerin eserlerinden oluşan geniş repertuvarı ile Samsunluları coşturdu.

Festivalin 5'inci gününde Samsun Atatürk Kültür Merkezi'nde 'İnsanlık Sahnesi Filistin Şiirleri ve Konser' etkinliği festival katılımcıları tarafından ilgiyle karşılandı. Saathane Meydanı'nda 'Mustafa Akgül ve Murat Doğru' keyifli bir sohbetle Samsunlularla buluştu. Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde ise 'Turhan Taşan Şarkıları' konseri dinleyicilerine müzikle dolu bir gece yaşattı. Samsun Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen 'Bir Tenor Aranıyor' operası sanatseverlerle bir araya geldi. Samsun Müzesi Konferans Salonu, Doç. Dr Hayrunnisa Turan ile 'Kitabelerin Diliyle Medeniyet Okumaları' etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Çocuklara yönelik etkinlikleriyle festival ilgi alanı oldu

Doğupark'ta kurulan 'Çocuk Köyü' gün boyunca birbirinden renkli aktivitelere, atölye çalışmalarına, sahne gösterilerine, tiyatrolara ev sahipliği yaptı. Birçok etkinliğin yer aldığı alanda Samsun Müzesi Arkeopark Alanı'nda gerçekleşen 'Çocuklara Arkeolojiyi Sevdirmek' etkinliğinin yanı sıra 'Karagöz Evi Tematik Atölye' etkinliğinde minikler, kültürel miras olan Karagöz-Hacivat gölge oyununun hikayesini öğrendi, sahnelenen 'Nasrettin Hoca Çocuk Müzikali'nde çocuklar Nasrettin Hoca hikayelerini dinlediler.

Festival, 16 Haziran Pazar gününe kadar çeşitli etkinlikler ile devam edecek.