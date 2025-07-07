Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde doluluk oranı yüzde 35 arttı! Bursa'da Festival coşkusu ekonomiye yansıdı

Festival süresince Bursa'daki otel ve restoranlarda doluluk oranlarında ciddi artışlar yaşandı. Şehir esnafı, yerli ve yabancı turistlerin oluşturduğu bu yoğunluktan son derece memnun kaldı. Festival, kent ekonomisine gözle görülür bir katkı sağladı.

7 GÜN BOYUNCA RESTORANLAR DOLDU TAŞTI

Bursa Kültür Yolu Festivali kapsamında konserlerden tiyatro oyunlarına, sergilerden gastronomiye, arkeolojiden atölyelere kadar yüzlerce etkinlik düzenlendi. Etkinliklere sadece Bursalılar değil, çevre illerden gelen ziyaretçiler de yoğun ilgi gösterdi.

Festivalin öne çıkan bölümlerinden biri de gastronomi etkinlikleri oldu. Bursa'nın belirli noktalarında kurulan 12 farklı "Lezzet Noktası"nda ünlü şefler tarafından hazırlanan yöresel yemekler, misafirlerle buluştu. Coğrafi işaretli ürünler ve unutulmaya yüz tutmuş geleneksel lezzetler, festival sayesinde yeniden gün yüzüne çıktı.

Festivalin kent ekonomisine olan etkisini değerlendiren otel ve restoran temsilcileri, yaşadıkları memnuniyeti şu sözlerle ifade etti:

Sheraton Bursa Hotel Ön Büro Müdürü Ersin Çetin:

"Festival döneminde gelen Türk misafirlerimizin yanı sıra, yabancı konuklarımızı da etkinliklere yönlendirdik. Bu da doluluğumuzu yüzde 35'e yakın artırdı. Şehir kültürünü tanıtmak adına önemli bir adım."

Kocamanlar Balıkçılık Sahibi Ali Kocaman:

"Yaz döneminde artan yabancı turist sayısının üzerine, festivalle birlikte ciddi oranında bir müşteri artışı daha yaşadık. Menüye farklı lezzetler ekledik."

Yahyazade Restoran Sahibi Ahmet Yahyazade:

"Doluluk oranlarımızda büyük artış gözlemledik. Bursa'nın özgün yemekleri, usta şefler eşliğinde tanıtıldı. Yerli ve yabancı misafirlerimizin ilgisi yoğun oldu."

Tarihi Taş Fırın İşletmecisi Enes Kavan:

"Festival haftasında doluluk oranlarımızda yüzde 35'e yakın artış yaşandı. İnsanlar sadece gezmekle kalmadı, gezdikleri yerin değerini de anlamaya başladı. Bu da bizim için çok kıymetli."

KÜLTÜR VE EKONOMİ EL ELE: FESTİVALİN KATKISI BÜYÜK

Bursa Kültür Yolu Festivali, yalnızca kültürel değil, ekonomik anlamda da Bursa'ya büyük bir ivme kazandırdı. Hem şehirdeki konaklama hem de yeme-içme sektörleri hareketlilik yaşarken, esnafın yüzü güldü. Festivalin her yıl daha da büyüyerek devam etmesi bekleniyor.