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Kültür Sanat

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin ikinci durağı Şanlıurfa'da 300'den çok etkinlik yapılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında ikinci durak olan Şanlıurfa'da 300'den fazla kültür sanat etkinliği gerçekleştirilecek.

AA22 Mayıs 2024 Çarşamba 14:53 - Güncelleme:
Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin ikinci durağı Şanlıurfa'da 300'den çok etkinlik yapılacak
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Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, festivalin tanıtım toplantısnıda yaptığı açıklamada, kentin çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacağını dile getirdi.

Konserlerden sergilere, söyleşilerden gösterilere varıncaya kadar farklı etkinliklerin gerçekleştirileceğini belirten Şıldak, 40 ayrı noktada 300'den fazla etkinliğin 25 Mayıs'tan itibaren 9 gün boyunca süreceğini belirtti.

Şanlıurfa'nın önemli bir kültür ve turizm şehri olduğunu vurgulayan Şıldak, şöyle konuştu:

"Hazırlıklarımızı tamamladık, güvenlik, sağlık emniyet tedbirlerini aldık. Şehrimizin yüz akıyla bu organizasyonu yürütmesi için planlamalarımızı ve görevlendirmelerimizi yaptık. SOLOTÜRK gösteri yapacak. Gurur verici bir gösteri olacak. Eyyübiye Millet Bahçesi'nde hep birlikte izleyeceğiz. Her zaman görülebilen ulaşılabilen etkinlikler olmadığını düşünüyorum. Bütün Şanlıurfalı hemşehrilerimizi etkinliklerimize davet ediyoruz. Vatandaşlarımız festival kapsamında istedikleri etkinliklere katılabilir."

- "FESTİVALE, HER YIL 5 ŞEHİR EKLENİYOR"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Kültür Yolu Festivali Direktörü Selim Terzi, bu yıl festivalin ikinci durağının Şanlıurfa'da gerçekleştirileceğini belirtti.

Festivalin 16 şehri kapsadığını hatırlatan Terzi, etkinlikler boyunca katılımcıların kültür sanat yolculuğuna çıkarılacağını ifade etti.

Aylardır çok özenle çalıştıkları festival için hazırlıklarını tamamladıklarını aktaran Terzi, şöyle devam etti:

*Türkiye Kültür Yolu Festivali, 2021 yılında başlayan bir serüven artık bugün itibarıyla bir genel müdürlük uhdesinde profesyonel şekilde hayatını devam ettiriyor. 16 şehirde devam eden festivalimiz her yıl farklı bölgelerden 5 şehir eklenerek devam edecek büyük bir maratondur. Şehirlerin sadece kültür sanatına değil ekonomisine de katkı sunacak bir festival olacak."

Terzi, 25 Mayıs'ta başlayacak festival etkinliklerinin 2 Haziran'da sona ermesinin planlandığını sözlerine ekledi.

  • Türkiye Kültür Yolu
  • Şanlıurfa Etkinlikleri
  • Kültür Sanat Festivali

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