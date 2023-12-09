Türkiye Maarif Vakfı ve TÜBA'nın hazırladığı 'Türk Maarif Ansiklopedisi' tanıtıldı

Cumhuriyetin 100. yılına armağan olarak hazırlanan eserin tanıtım toplantısı, Türkiye Maarif Vakfı Genel Merkezi'nde düzenlendi.

Toplantıda konuşan Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, eğitim ve öğretimin sadece okuldan ibaret olmayacağına değinerek, "Bizim eğitimimizin arka planını oluşturan Ar-Ge faaliyetleri ile program geliştirme, ders materyalleri hazırlama ve kültürel içerikli yayınlar yapma gibi ciddi çalışmalarımız da vardır." dedi.

Akgün, ansiklopedilerin bir hafıza ve aynı zamanda geleceğe ilişkin tahayyül olduğunu belirterek, "Tüm bunları yaparken amacımız tarih boyunca Orta Asya'dan Balkanlara geniş bir coğrafyada devletler kurmuş, medeniyetler kurmuş büyük bir milletin ahfadı olarak bizler, yurt dışında hizmet verirken eğitim öğretim alanında milletimizin geliştirmiş olduğu ve bizim tevarüs ettiğimiz büyük bir birikime dayanarak ve güvenerek yaptığımızın farkındayız. İstedik ki bu birikimi, külliyatı derleyip toparlayalım ve bilim camiasının hizmetine sunalım. Bu amaçla TÜBA ile işbirliği yaptık, ülkemizin tecrübeli bilim insanlarından oluşan bir bilim kurulu oluşturduk. 3 yıldır neredeyse her hafta birlikte bu büyük esere kafa yorduk. Bugünkü eser ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, ansiklopedinin yoğun ve titiz bir gayretin mahsulü olarak ortaya çıktığına işaret ederek, "Bu çalışma, birikimin toplandığı, mirasımızın derlendiği ama gelecek kuşaklara bırakmak üzere güzel bir hediye olarak hazırlanmış oluyor. Bizler süreçte ön açıcı olmaya çalıştık. Türkiye'nin kökleri, derinlikleri, geçmişte yaşanmış ve geleceğe ışık tutacak kültürünün kayda geçmiş olması çok değerli. Aramızdan ahirete göç eden Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı hocamızın çok değerli katkıları oldu, onu da anmadan geçemeyiz." diye konuştu.

Danışma kurulunda değerli bilim adamlarının yer aldığı Türk Maarif Ansiklopedisi Bilim Kurulu Başkanlığı'nı Prof. Dr. Azmi Özcan, İcra Kurulu Başkanlığı'nı ise Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili üstlendi.

Program Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili'nin ansiklopediye dair detaylı sunumuyla tamamlandı.

- 1200 MADDEDEN 1134'ÜNÜN YAZIMI TAMAMLANDI

Toplam 1200 maddeden oluşan ansiklopedide şimdiye kadar 1134 maddenin yazımı tamamlandı. Yazılan maddelerin redaksiyon işlemleri devam ediyor.

İlk cildi oluşturan 209 madde "turkmaarifansiklopedisi.org.tr" adresinde yayımlandı.

Toplamda 600'ün üzerinde yazarın telifinden oluşan ansiklopedinin beş cilt olması planlandı. Çalışmalar bittiğinde ansiklopedi basılı olarak da kamuoyunun hizmetine sunulacak.