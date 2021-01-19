Türkiye ve ABD'den 'kültürel miras' için iş birliği

AA 19 Ocak 2021 Salı 10:07 - Güncelleme: 19 Ocak 2021 Salı 10:07

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD), kültür varlıklarının korunması alanında önemli bir iş birliğine imza atacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Mehmet Nuri Ersoy ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'ın katılımlarıyla bugün düzenlenecek imza töreniyle, Türkiye'ye ait arkeolojik ve etnolojik eserlerin kaçakçılığının önlenmesi ile kültür mirasın korunmasına katkı sağlanmasının önü açılacak.

Anlaşma ile sergiler gibi özel izne tabi durumlar hariç, anlaşmaya konu her türlü arkeolojik ve etnolojik eserin, ABD'ye girmesi yasaklanacak.

Türkiye ve ABD arasında bu kapsamda yürütülen ortak çalışmaları da hızlandıracak anlaşma, kültür alanındaki mevcut kurumsal ve akademik iş birliğini güçlendirecek.

Kültür varlıklarının kanunsuz ithali, ihracı, mülkiyet transferinin önlenmesi ve yasaklanması için alınacak tedbirleri belirleyen UNESCO sözleşmesine taraf olan iki ülke, imzalanacak ikili anlaşmayla kaçakçılığın önlenmesine yönelik tedbirleri daha ileri seviyeye taşıyacak.

Türkiye'nin kültürel mirasını korumaya yönelik bu anlaşma, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile ABD Ankara Büyükelçiliği ve ABD Eğitim ve Kültürel İlişkiler Bürosunun iş birliği ve çalışmalarıyla hayata geçecek.