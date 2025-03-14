Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kardeşlik her alanda kendini gösteriyor

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "10. Uluslararası İstanbul Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları"nın (İstanbul Publishing Fellowship) açılışı, Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Basın Yayın Birliği Derneğinin desteğiyle Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) tarafından düzenlenen program, çok sayıda ulusal ve uluslararası yayımcıyı bir araya getirdi.

Uluslararası telif alışverişine önemli katkılar sunması planlanan etkinliğe, bu yıl 75 ülkeden yayıncılar katıldı.

- "İSTANBUL PUBLİSHİNG FELLOWSHİP, DÜNYA YAYINCILARININ BULUŞMA NOKTASI OLDU"

Azerbaycan'daki Mimta Yayınları adına İstanbul'a gelen Esad Aslanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beşinci kez katıldıkları İstanbul Publishing Fellowship programına önceki yıllara göre bu yıl daha çok yayıncının katıldığını ve etkinliğin daha sistematik bir şekilde gerçekleştirildiğini söyledi.

Aslanoğlu, yıllar içinde yayıncıların da birbiriyle kaynaştığını dile getirerek, "İstanbul Publishing Fellowship programı, bir nevi dünya yayıncılarının buluşma noktası haline geldi. Bu aşamaya gelinmesinin arka planında büyük emekler bulunuyor. Aynı tecrübeyi biz de kendi ülkemize taşımak istiyoruz. Aynı bilgileri paylaşmak, yayıncılık sektöründe o pratikleri bölüşmek istiyoruz. Hakikaten İstanbul Publishing Fellowship programı çok iyi bir örnek." ifadesini kullandı.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kültürel konularda ve pek çok alanda yakın ilişkiler bulunduğuna dikkati çeken Aslanoğlu, şunları kaydetti:

"Başka devletler arasında bunun bir örneği yok. Yani kardeşiz ve o kardeşlik kültürel alanda ve edebiyatta da kendini gösteriyor. Azerbaycan okurlarına Türkiye yazarlarını sorun, kendi yazarları gibi cevap verirler. Çünkü çoğu Türk yazarını okumuşlardır. Azerbaycan'daki yayıncılık sektörü bir gelişme aşamasında. Sovyetler'den çıkış döneminden sonra yeni bir yazar, okur nesil yetişti ve onların bir örneğe ihtiyacı var. Hem milli hem kültürel hem de ideolojik bakımdan Türkiye'den o örneği alabiliyoruz. Zaman geçtikçe bu gelişme daha hızlı devam edecektir diye düşünüyorum."

- "HER YAYINCI ARTIK YAPAY ZEKA ARAÇLARINDAN FAYDALANIYOR"

Azerbaycanlı yayıncı Aslanoğlu, yapay zekanın yayıncılık sektörüne etkilerine de değinerek, tarihteki önemli gelişmeler gibi yapay zekanın da insanlığı iyi yönde etkileyeceğini söyledi.

Aslanoğlu, telif hakları ve tasarım gibi konuların yapay zekanın yayıncılığa etkileri konusunda endişe duyulan başlıklar arasında yer aldığını ancak yayıncılığın sınırsız olan insan becerilerine ihtiyaç duyması nedeniyle bu yeni teknolojilerin sektörü iyi yönde etkilemesini beklediklerini ifade etti.

Yapay zeka araçları sayesinde daha güzel örnekler görüleceğinin altını çizen Aslanoğlu, "Tabii ki her yayıncı artık yapay zeka araçlarından faydalanıyor. Kitap kapak tasarımlarında biz de faydalanıyoruz ama ona bir fikir, bir ideal, bir düşünce katmak lazım. Bu araçlardan pozitif yönde faydalanıyoruz ama sonuçta işi biz görüyoruz." dedi.

İstanbul Publishing Fellowship kapsamında gerçekleştirilen panellerde ABD ve İngiltere gibi dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen yayıncıların tecrübelerini paylaştıklarını, yapay zeka modelleri ve internette bazı içeriklerin telifsiz kullanımı konusunda pek çok yayıncının da endişelerini dile getirdiklerini aktaran Aslanoğlu, "Henüz bir çözüm ortada yok, hukuki bir şey hazırlanıyor ve bazı örnekler var. Bence yakın bir dönemde ona da bir çözüm bulunur." görüşünü paylaştı.

Aslanoğlu, gelecek yıllarda yayıncılık alanında Azerbaycan'da Türkiye ile iş birliği içinde bir program gerçekleştirmek istediklerini sözlerine ekledi.