Türkiye ve Pakistan ortak karar aldı: Tüm dünyaya göstermek istiyorlar

AA 24 Ağustos 2021 Salı 22:03 - Güncelleme: 24 Ağustos 2021 Salı 22:03

Türkiye'de inşa edilecek bir platoda çekimleri yapılacak proje için Akli Film ile Ansari Shah Film arasındaki anlaşma İstanbul'da bir otelde düzenlenen törenle imzalandı.

Projeye ilişkin tanıtım filminin gösterilmesiyle başlayan etkinlikte konuşma yapan Akli Film'in sahibi yapımcı Emre Konuk, iş ortaklarıyla bir araya geldiklerinde iki coğrafya için de çok kıymetli bir ülküye, aynı heyecanı ve aynı aşkı duyduklarını fark ettiklerini söyledi.

Selahaddin Eyyubi hakkında çok fazla ve her dilde akademik ve edebi metinlerin bulunduğunu dile getiren Konuk, "Biz de Akli Film olarak geleneklerinde tarihi dramaları olan bir şirketiz." dedi.



Konuk, "Bu zamana kadar yaptığımız işlerde nasıl ince eleyip sık dokuduysak Selahaddin Eyyubi projesine de aynı hassasiyetle yaklaşacağız. Tabii Kudüs bizim gönlümüzün goncasıdır. Kudüs'ün İslam dünyası için olan önemini en iyi bildiğimizi işle, sanatla yeniden tüm dünyaya göstermek istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Ansari Shah Film yöneticisi Dr. Kashif Ansari de kalbinde ve aklında yer alan bu projeyi hayata geçirmenin şükrü içinde olduğunu belirterek, Akli Film ile birlikte projeye katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Kudüs'ün 834 yıl önce Sultan Selahaddin Eyyubi tarafından fethedildiğini ve böylece Kudüs'e huzur ve güvenliğin hakim olduğunu dile getiren Ansari, şunları kaydetti:

"Selahaddin Eyyubi'nin hayatını anlatan bu eseri ortaya çıkartmak bizim için çok önemli. Bu bir iş fırsatı, tanıtım materyali, halkla ilişkiler işlemi değil. Bu her insanın ve bu dünyada yaşayan bütün kulların barış ve sevgi içinde bir arada yaşayabilmesi idealimizin bir sonucu."

"DÜNYAYA İSLAM HAKKINDA DOĞRULARI AKTARMALIYIZ"

Ansari Shah Film'den Dr. Syed Junaid Ali Shah ise Türkiye'de misafir olmaktan ve Akli Film ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Akli Film ile imzalanan anlaşma sayesinde bu proje vesilesiyle Hz. Muhammed'in mesajını dünyaya aktaracak bir film yapma imkanı bulacaklarını ve projeye destek verenlere müteşekkir olduklarını ifade eden Shah, şunları kaydetti:

"Ben meslek olarak doktorum ve bazı insanlar bize neden bu filmi yapmak istediğimizi soruyor. Benim basit bir cevabım var. Sadece geçmişin tanımlanması ve gerçek kahramanlarımızın ortaya çıkabilmesi için. Bugün kahraman gibi gördüğümüz pek çok kişi olabilir fakat İslam tarihinde İslam'a hizmet etmiş çok büyük isimler var. Biz bu projeyi gelecek nesillerin bu önemli şahsiyetleri örnek alabilmesi için hayata geçiriyoruz."

Daha sonra katılımcıların sorularını cevaplayan konuklar, anlaşmayı imzalayarak basın mensuplarına fotoğraf çektirdi.

PROJE HAKKINDA

Akli Film ile Ansari Shah Film ortaklığıyla Türkiye'de kurulacak bir platoda çekimleri yapılması planlanan dizinin 3 sezon olarak seyirciyle buluşması planlanıyor.

Türkiye ve Pakistan'dan oyuncuların yer alacağı dizinin, dost ve kardeş iki ülke olan Türkiye ve Pakistan arasındaki ilişkilere katkı sağlaması hedefleniyor.



Kudüs'ü 88 yıllık Haçlı işgalinden kurtararak İslam dünyasının en önemli kahramanlarından biri haline gelen, merhamet, adalet ve hoşgörüsüyle düşmanlarının dahi saygısını kazanan Selahaddin Eyyubi'nin hikayesi, Akli Film tarafından Türkiye-Pakistan ortak yapımı olarak çekilecek.