Türkiye yeni hedefini belirledi! 2'nciliğne yükselecek

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi'ne 2006'da taraf olan ve bu alanda dünya 3'üncülüğünü elde eden Türkiye, kültürel unsurlarını UNESCO listelerine kaydettirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kültürel değerlerin tespit edilmesi, korunması, yaşatılması ve kuşaktan kuşağa aktarılması noktasında ulusal ve uluslararası düzeyde önemli çalışmalar yürüten Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü, aralık ayında değerlendirilmek üzere 5 kültürel unsurla ilgili dosyaları geçen aylarda UNESCO Komitesi'ne gönderdi.

"Zeytin Yetiştiriciliği ile İlgili Geleneksel Bilgi, Yöntem ve Uygulamalar", "İftar ve İftar ile ilgili Sosyo-Kültürel Gelenekler", "Tezhip Sanatı", "Geleneksel Mey/Balaban Zanaatkarlığı ve İcrası" ile "Sedef Kakma Sanatı" dosyalarının teknik takibi titizlikle yürütülüyor.

2023'te 5 kültürel unsurun UNESCO listelerine kaydedilmesi bekleniyor.

Geçen yıl, Türkiye'nin 4 kültürel unsuru "Nasreddin Hoca Fıkralarını Anlatma Geleneği", "Çay Kültürü", "İpek Böcekçiliği ve Dokuma İçin İpeğin Geleneksel Üretimi" ve "Geleneksel Ahlat Taş İşçiliği" Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine kaydedilmişti.

"Türkiye örnek bir ülke"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş, Türkiye'nin kültürün korunması konusunda yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği çalışmalarla bu alandaki örnek ülkelerden biri olarak kabul edildiğini vurguladı.

Türkiye'nin UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine kaydettirdiği 25 kültürel değeriyle dünyada 3'üncü sırada yer aldığını aktaran İbiş, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl sunduğumuz 5 yeni kültürel değerimizin UNESCO'daki teknik takibini ve çalışmalarını titizlikle yürütüyoruz. İnşallah bu sene aralık ayı itibarıyla UNESCO'ya kayıtlı kültürel değer sayımız 30'a çıkacak ve böylece Türkiye, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine en fazla kültürel değer kaydettiren ülkeler sıralamasında 2'nciliğe yükselecek."

İbiş, 2024 yılında değerlendirilmek üzere "Geleneksel Tulum Yapımcılığı ve İcrası" ve "Altıneller Geleneksel El Sanatları Festivali" dosyalarının hazırlandığı bilgisini de verdi.